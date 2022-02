von sk

Am Freitag, 25. Februar, ist eine Frau in Bad Säckingen gewalttätig geworden, nachdem ihr die Aushändigung eines an ihren Mann adressierten Paketes verweigert worden war. Gegen 11 Uhr war die 38-jährige in einem Geschäft in der Innenstadt erschienen, um das Paket abzuholen. Da es an den Ehemann adressiert war und die Frau keine Vollmacht dabeihatte, wurde ihr das Paket nicht übergeben. Die Tatverdächtige soll nun das Paket an sich genommen haben. Dabei traf eine umkippende Plexiglasscheibe eine 22-jährige Angestellte. Diese stellte sich daraufhin der Frau in den Weg und verständigte die Polizei. Die Tatverdächtige soll nun die Angestellte auf die Seite geschoben und ihr einen Schlag versetzt haben. Die Angestellte und Zeugen verfolgten die Frau, bis sie von der Polizei kontrolliert werden konnte. Währenddessen stieß die Frau Bedrohungen und Beleidigungen aus und wurde auch gegenüber den Einsatzkräften beleidigend, als diese vor Ort eintrafen. Das Paket blieb vorerst bei der Polizei.

Mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich

Am Freitagabend, 25. Februar, hat sich ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer am Ortsausgang von Görwihl überschlagen und schwer verletzt. Gegen 20:45 Uhr war der 25-jährige auf der L 153 in Fahrtrichtung Strittmatt in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Sein Auto kollidierte zunächst mit einem Baum. In der Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Da eine Alkoholüberprüfung rund 1,6 Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein einbehalten. Am Auto dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 4000 Euro

Brandstiftung: Pocketbike in Flammen

Am Freitagabend, 25. Februar, hat in Wehr ein Pocketbike gebrannt. Gegen 23 Uhr war ein im Brunnen beim Ärztehaus in der Höfstraße liegendes brennendes Moped gemeldet worden. Die Feuerwehr rückte mit zwei Fahrzeugen an und löschte es. Das Pocketbike wurde komplett zerstört. Der Sachschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Ob der Brunnen Schaden nahm, ist noch unbekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte das Motorrädchen absichtlich angezündet worden sein.

Wohnmobil streift Fußgänger mit dem Spiegel

Am Samstagmittag, 26. Februar, hat ein Wohnmobilfahrer in Murg einen Fußgänger mit seinem Außenspiegel gestreift. Gegen 14:30 Uhr hatte der 55-jährige Fahrer wegen Gegenverkehrs sein Gefährt nach rechts gelenkt und den auf dem Gehweg gehenden 62 Jahre alten Mann touchiert. Dieser wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt. Er erlitt Verletzungen am Arm und suchte nach der Unfallaufnahme selbstständig ein Krankenhaus auf. Sachschaden entstand keiner.