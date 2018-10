Wehr vor 18 Stunden

Wenn das Interesse der Allgemeinheit das private überwiegt, sind Enteignungen von Grundstücken möglich

Meist geht beim Straßenbau alles glatt und die Grundstücksbesitzer verkaufen ihre Flächen. Doch wenn alle Verhandlungen scheitern kann es zur Enteignung kommen. So jüngst in Wehr am Hochrhein. Diese Fakten zum Enteignungsverfahren sind wissenswert.