Ein Gratulationsschreiben von Bürgermeister Michael Thater an seinen Amtsvorgänger und nun wiedergewählten FDP-Kreisrat Klaus Denzinger sorgt derzeit in Wehr für Gesprächsstoff. Der ungewöhnlich formulierte Brief Thaters – und die kaum weniger deutliche, handschriftliche Antwort Denzingers – haben bereits kettenbriefartige Verbreitung über E-Mail und WhatsApp gefunden.

Auf dem Briefpapier des Bürgermeisters der Stadt Wehr hat Thater am Dienstag nach den Kommunalwahlen allen neu- und wiedergewählten Wehrer Kreisräten zu ihren Ergebnissen gratuliert. Die Gratulation an den alten und neuen FDP-Kreisrat Denzinger fällt allerdings ungewöhnlich aus: Statt die gute Zusammenarbeit zu betonen, enthält das Schreiben einige persönliche Angriffe: „Mit viel populistischer Verve ist Ihnen ein schöner Wahlerfolg gelungen, zu dem ich Sie beglückwünsche“, schießt Michael Thater eine erste Spitze gegen den Amtsvorgänger.

