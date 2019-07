von Michael Gottstein

Eine Spende in Höhe von rund 8305 Euro hat der Mountainbike-Welt- und Europameister Kai Saaler an Beate Jaisle und Andrea Scheppele vom MS-Verein Amsel Lörrach-Dreiländereck übergeben. Dieser kümmert sich um Menschen, die an multipler Sklerose erkrankt sind. Das Geld wurde beim 24-Stunden-Weltrekordversuch von 19. bis 20. Juni in Hasel und Wehr erwirtschaftet.

Dabei verpasste Saaler zwar den 24-Stunden-Weltrekord knapp, aber stellte quasi nebenbei einen Zwölf-Stunden-Rekord auf. Saaler dankte seinem Team und den vielen Unterstützern und saget: „Der Weltrekordversuch war nur Mittel zu dem Zweck, Geld für die MS-Amsel-Initiative zu sammeln und die Krankheit ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken.“