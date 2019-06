Das 34. Kinderferienprogramm steht in den Startlöchern: Die Anmeldefrist läuft bereits. Vom 27. Juli bis 11. September bieten in diesem Jahr das Jugendhaus in Kooperation mit Vereinen, Institutionen und privaten Unterstützern aus der Region Aktivitäten von Pizza backen über Modellfliegen und Klettern bis hin zu Badesalz selber herstellen ein vielfältiges Angebot für die Ferienzeit an.

Wehr Drei Jahrzehnte für die Wehrer Jugend Das könnte Sie auch interessieren

Mit 40 Terminen und 31 verschiedenen Angeboten von 20 verschiedenen Veranstaltern ist das diesjährige Angebot etwas kleiner als im Vorjahr. 2018 lockte das Ferienprogramm mit 46 Angeboten an 62 Terminen, fast 300 Teilnehmer von sechs bis 16 Jahren nahmen teil. Insgesamt rund 15 Vereine und Freizeitanbieter nutzen in diesem Jahr die Gelegenheit, den jungen Wehrern nicht nur Unterhaltung zu bieten sondern auch, sich vorzustellen und so aktive Nachwuchssuche zu betrieben. Eine Kooperation, die teils über Jahrzehnte gewachsen ist, wie Beata Rolirad im letzten Jahr feststellte.

Wehr So helfen Wehrer Schüler ihrer abgeschobenen Klassenkameradin Das könnte Sie auch interessieren

Die inzwischen in den Ruhestand verabschiedete Leiterin des Jugendhauses übergab das Zepter mittlerweile an ihren Nachfolger und langjährigen Mitarbeiter Manuel van Kreij. Höhepunkt wohl auch in diesem Jahr ist das Indianerlager im Schwimmbad: Lagerfeuer, Trommeln und eine Übernachtung im Zeltlager waren in den vergangenen Jahren die mit Abstand beliebteste Aktivität.

Indianerlager und Abenteuercamp

Darum gibt es in diesem Jahr gleich zwei Chancen: Nach dem Indianerlager am Montag, 29. Juli, findet am Dienstag ein Abenteuercamp, ebenfalls mit Übernachtung statt. Ein bisschen mehr Mut braucht es dann für die Nacht der Waldgeister: Am Freitag, 2. August, geht es mit dem Jugendhaus zur Nachtwanderung in den Wald mit Übernachtung und Lagerfeuer. Bei schlechtem Wetter sogar doppelt schön wird die Gespenster Lesenacht mit Übernachtung in der Mediathek.

Klettern und Bogenschießen

Abenteueraktivitäten, besonders Klettern und Bogenschießen, machen einen weiteren Schwerpunkt des Programms aus. Der im vergangenen Jahr mit 40 Teilnehmern sehr gut nachgefragte Blaulichttag des DRK ist ebenfalls wieder im Angebot. Ein dritter sehr beliebter Schwerpunkt sind Bastelaktivitäten, gerne auch gezielt auf Mädchen zugeschnitten: Neben Taschen herstellen und Buchbinden gibt es auch wieder einen Relax- und Beautytag und einen Kurs zum Herstellen von Badezutaten.