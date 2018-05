vor 3 Stunden sk Wehr Parkendes Auto beschädigt

Als ein Autofahrer in der Wehrtalstraße in Öflingen ein parkendes Auto überholen wollte, wurde er links von sich gleichzeitig von einem Fahrradfahrer überholt und erschrak so sehr, dass er mit dem parkenden Auto zusammenstieß. Die Polizei sucht Zeugen.