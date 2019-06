Nach drei Monaten Einarbeitung hat Sabine Ließfeld im April die Leitung des Wehrer Aushängeschilds übernommen. In den großen Fußstapfen ihrer Vorgängerin Annemarie Kalmbach will die 36-jährige Bibliothekarin mit ihrem Team weitergehen und die Mediathek zukunftsfähig halten. „Ich möchte die Mediathek öffnen, um einen Treffpunkt für alle Wehrer zu schaffen“, so das Ziel von Sabine Ließfeld. Dazu gehören neben der Vernetzung mit Schulen und Vereinen sowie die Anschaffung innovativer Medien auch so etwas Einfaches wie ein Getränkeautomat im Leseraum.

Wandel der Mediennutzung

Das Buch wird erhalten bleiben, da ist sich die studierte Bibliothekarin vom Niederrhein sicher. Doch hat sich durch die Digitalisierung das Nutzungsverhalten der Bibliotheken stark verändert. Seit der Gründung der Mediathek 2003 sanken die Ausleihzahlen für gedruckte Bücher kontinuierlich von zuletzt rund 48 000 Ausleihen 2017 auf gut 44.400 Ausleihen im vergangenen Jahr.

Stetig gestiegen ist die Nachfrage nach digitalen Angeboten: Im letzten Jahr konnte etwa die Onleihe einen Zuwachs von fast 18 Prozent verzeichnen. Über die Onleihe können Bücher direkt auf ein Lesegerät geladen werden. DVDs und CDs für Erwachsene sind ebenfalls stark rückläufig, hier reagiert die Mediathek mit einem Onlineangebot: Seit Jahresanfang können den Streamingdienst „Filmfriend“ Filme und Dokumentationen angeschaut werden. „Außerdem haben wir vor wenigen Tagen ein Lizenzvertrag abgeschlossen und können nun im Rahmen von Veranstaltungen oder auch unterrichtsbegleitend Filme zeigen“, freut sich Ließfeld.

Bei allem Wandel kann sich die Mediathek seit 2011 über weitgehend stabile Besucherzahlen freuen: Rund 32 000 Besucher kommen pro Jahr, nicht nur aus Wehr sondern fast zur Hälfte auch aus der Umgebung. Vom Angebot angelockt wurden ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen: Spieleabende und Autorenlesungen für Erwachsene, Figurentheater und Tonies, ein digitales Vorlesesystem, für die jüngsten Leser, Lesepatenschaften und die Aktion „Heiß auf Lesen“ für Schulkinder.

Für Senioren gibt es „Bücher auf Rädern“, Vorlesenachmittage und Beratungsstunden zur digitalen Mediennutzung. Teenager, die man auch nach den Öffnungszeiten an der Mediathek findet, nutzen gerne das kostenfreie Internet. An alle Schüler richtet sich die Teaching Library: In Arbeitsgruppen und Führungen wird mit den Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz trainiert. Enger vernetzten möchte Ließfeld die Mediathek auch mit den Vereinen am Ort: „Der Schwarzwaldverein und der Nachbarschaftshilfeverein Miteinander-Füreinander werden sich demnächst in der Mediathek präsentieren“, so Ließfeld.

Vieles bleibt eine Kostenfrage

„Wir würden sehr gerne Tabletts für die Mediathek anschaffen“, so Ließfeld. Interaktive Lernapps gebe es bereits einige auf dem Markt, durch spielerisches Programmieren werde zudem die Rechen- und Schreibkompetenz gestärkt. Allerdings sind viele Anwendungen nur für einen großen amerikanischen Anbieter optimiert. „Das macht die Anschaffung leider sehr teuer“, bedauert Ließfeld. Für fünf Geräte kommen so bereits mehrere tausend Euro zusammen. Trotzdem arbeite der Förderverein mit der Mediathek an der Realisierung. Spenden, auch von Unternehmen, seien sehr willkommen, so Ließfeld.