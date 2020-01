Nach dem Großbrand im Kindergarten Seeboden hat die Suche nach der Ursache begonnen. Mitarbeiter der Kriminaltechnik und der Spurensicherung der Polizei versuchen aktuell noch, in der Brandruine Spuren zu finden, die den Brandverlauf erklären können. Bislang ohne Ergebnis.

Polizeisprecher Mathias Albicker bestätigt auf Anfrage unserer Zeitung, dass mehrere Anwohner aus dem Stadtgebiet in der Nacht zum Dienstag um kurz vor drei Uhr Böllerschüsse gehört haben, ähnlich wie sie beim Abbrennen von Feuerwerksbatterien entstehen. Die Feuerwehr wurde um 3.21 Uhr alarmiert. Ob die Wahrnehmungen mit dem Brand in Zusammenhang stehen und ob dieser tatsächlich von Feuerwerkskörpern ausgelöst wurde, ist bislang aber keineswegs gesichert. Die Polizei bittet deshalb weiter um Aussagen von Zeugen, denen etwas Ungewöhnliches in der fraglichen Nacht (von Montag auf Dienstag) aufgefallen ist. „Relativ viele Anwohner waren in der Nacht Augenzeugen. Uns geht es darum, alle Aussagen zu sammeln und auszuwerten“, so der Polizeisprecher. Ermittelt werde bislang in alle Richtungen.

Hinweise werden erbeten beim Polizeiposten Wehr unter der Telefonnummer 07762/80780.