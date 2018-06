Wehr Kulturkooperation Schopfheim-Wehr stellt neues Programm vor

Das neue Programm der Kulturkooperation Schopfheim Wehr bietet auch 2018/2019 einen anspruchsvollen Mix aus Theater, Kabarett und Konzerte. Das Festival „Tasten“ soll in zweijährigem Rhythmus zur festen Einrichtung im Kulturleben der Stadt Wehr werden.

Das Festival „Tasten“ soll in zweijährigem Rhythmus zur festen Einrichtung im Kulturleben der Stadt Wehr werden. Dies sagten Bürgermeister Michael Thater und Kulturamtsleiter Reinhard Valenta am Montag im Rahmen der Frühjahrssitzung des Kulturausschusses der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr. Entstanden war der Einfall zu einem Festival ausschließlich für Tasteninstrumente anlässlich des 30-jährigen Geburtstages der Abonnementreihe „Schlosskonzerte Wehr“ letztes Jahr; die Initiatorin der Schlosskonzerte Friederike Erhart hatte im Vorfeld eine weitreichende Idee: ein Festival nur für Tasteninstrumente, getragen von international renommierten und weltbekannten Künstlern, aufgeführt an den verschiedensten Orten in Wehr und mitgestaltet von Schülern der Jugendmusikschule Bad Säckingen und dem Orchester des Hauses der Diakonie in Wehr-Öflingen.

So war der Grundstein zum Klavier-Festival „Tasten“ gelegt – mit im Boot bei der Ideenfindung Kulturamtsleiter Reinhard Valenta und der Pianist Georgi Mundrov, der das Festival als Programmleiter maßgeblich gestaltet hatte – mit einem Dutzend junger Pianisten, die gemeinsam mit jungen Musikschülern hervorragende Musik-Projekte zu Gehör brachten – dies habe eine Wiederaufnahme gefunden in einer glänzenden Presse, so Valenta hocherfreut.

Begleitet von großem Medienecho, einem begeisterten Publikum und beeindruckenden Künstlern wurde das Festival zu einem vollen Erfolg – doch werden für die nächste Runde in 2019 nun dringend Sponsoren gesucht, um das künstlerische Niveau zu halten.

Weiter berichtete der Kulturamtsleiter der Stadt Wehr von der vergangenen Saison der Schlosskonzerte und verzeichnete bei den Orchesterkonzerten eine riesige Nachfrage. „Sowohl beim Oberrheinischen Symphonieorchester Lörrach mit fast 300 Besuchern in der Stadthalle Wehr, als auch das feierliche Jubiläumskonzert mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim und dem Schopfheimer Solisten Wolfram Lorenzen am Piano mit 337 Besuchern zeigten ein ganz deutliches Interesse an großen klassischen Konzerten, das ganz bewusst wahrgenommen werden sollte. „Wenn die Klassik sich hier also weiter konsolidieren soll, dann müssen wir unserem Publikum dies auch bieten und über die Einbindung von Sponsoren nachdenken“, ist sich der Kulturausschuss der Kulturkooperation Schopfheim-Wehr einig. Denn Priorität habe nach wie vor der Ausbau der Abonnements.

Besondere Programmpunkte boten „Klezmer meeets Klassik“ mit dem Klarinettisten Roman Kuperschmidt und großem Ensemble – was sehr gut ankam und dementsprechend wieder geboten werde in der kommenden Saison, so Valenta. Doch auch hier suche man nach Sponsoren. Großen Erfolg feierten die „Giselas“ mit ihrem Programm „Mit den Waffeln einer Frau“, berichtete Valenta begeistert. Probleme bereitet den Sponsoren nun der Auftritt von Kleinkünstlern im "Storchehus", da eine Brandschutzprüfung bestätigte, dass jeweils kostspielige brandschutztechnische Maßnahmen/Eingriffe vor Auftritt umgesetzt werden müssten.

Für die Theaterreihe in der Schopfheimer Stadthalle berichtete die Kulturbeauftragte Susanne Häußer-Ühlin über einen Einbruch von Abonnentenzahlen durch eine mangelhafte Akustik. Dies sei schnell und effizient behoben worden, da mittlerweile alle Schauspieler mit Funkmikrophonen durch die Firma Eurosound ausgerüstet seien und von allen Plätzen aus in hervorragender Qualität zu hören seien.

Bemerkbar habe sich das sehr schnell durch ansteigende Besucherzahlen und Abonnements deutlich gemacht. Trotzdem, während Wehr auf eine tolle Saison der Schlosskonzerte blickt, sei die zurückliegende Theatersaison in Schopfheim nicht die beste gewesen, so das Resümee von Susanne Häußer-Ühlin.