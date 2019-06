Mit dem neuen Geräte- und Transportwagen können gleich zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Wehr mit langer Dienstzeit ersetzt werden: Seit 1996 war der bisherige Geräte- und Transportwagen im Einsatz, der Schlauchwagen bringt es sogar auf stolze 37 Dienstjahre. „Mit dem neuen Wagen können wir sehr flexibel arbeiten“, freut sich Feuerwehrkommandant Nicola Bibbo.

Multifunktionsgerät

Dank zwölf verschiedener Rollwagen kann das Fahrzeug je nach Bedarf bestückt werden und bis zu sechs Personen transportieren. Die Ausrüstung aus den bisherigen Fahrzeugen findet Platz in den Rollwagen, von Schläuchen über Stromaggregat und Scheinwerfer bis hin zu den Atemdruckluftflaschen kann nun alles sicher an den Einsatzort gebracht werden. Hinzu kommt die moderne Digitalfunkanlage, auf die bis Ende des Jahres alle zehn Fahrzeuge in Wehr und Öflingen umgestellt werden.

Investiert wurden rund 142 000 Euro in den Neuzugang, rund 8000 Euro weniger als ursprünglich im Feuerwehrbedarfsplan einkalkuliert. Für die Anschaffung gab es zudem einen Landeszuschuss in Höhe von 25 500 Euro. „In den letzten drei Jahren hat sich einiges geändert: Wir haben mehr Einsätze, aber weniger Feuer“, erklärt Bibbo. Im Jahr sind es mittlerweile durchschnittlich 150 Einsätze, allein 2019 rückte die Freiwillige Feuerwehr 58-mal aus. „Wir sind jetzt sehr gut ausgestattet, das nächste neue Fahrzeug ist erst in vier Jahren wieder eingeplant“, sagt Bibbo.