Erschüttert zeigte sich Bürgermeister Michael Thater angesichts des tätlichen Übergriffs auf einen Notarzt am vorvergangenen Wochenende. Bei einem Routineeinsatz an einem Samstagabend hatte ein Angehöriger eines Patienten den behandelnden Notarzt mit Schlägen und Tritten leicht verletzt. Dieser musste daraufhin den Einsatz abbrechen und Polizei und einen zweiten Notarzt alarmieren. "Ein ganz normales Einfamilienhaus in einer ganz normalen Wohngegend" sei der Tatort gewesen, widersprach Thater Gerüchte aus sozialen Netzwerken, es habe sich um Menschen mit Migrationshintergrund gehandelt. "Solch eine Attacke ist ein absolutes Unding", äußerte sich Thater völlig verständnislos. Er hoffen nun auf eine schnelle Sanktionierung des Thaters durch die Strafverfolgungsbehörden.