Zwischen Stadt Wehr und Brennet GmbH bahnt sich ein neuer Konflikt an. Nach SÜDKURIER-Informationen hat die Brennet den Pachtvertrag für den Krone-Parkplatz in der Wehrer Innenstadt gekündigt. Brennet-Chef Stephan Denk bestätigte auf Anfrage die Kündigung und sprach in diesem Zusammenhang mit tiefergehenden Konflikten, die auch die Planungen für das Brennet-Areal berühren.

„Wenn Sie mich fragen, wie wir diesen Vertrag [gemeint ist der städtebauliche Vertrag über Umgestaltung des Brennet-Areals] erfüllen können, muss ich Ihnen sagen: Ich weiß es nicht“, so Stephan Denk, der die Stadtverwaltung mit Bürgermeister Michael Thater an der Spitze für die Verschlechterung des Klimas in den vergangenen Wochen verantwortlich macht. „Wir haben für Wehr alles getan, was möglich und sinnvoll ist“, so Denk. Die Stadt erschwere hingegen die Realisierung des städtebaulichen Projekts.

Denk habe deshalb beschlossen, sich aus dem Projekt zu verabschieden und suche nun nach einem Weg aus dem städtebaulichen Vertrag. „Ich gehe auf jeden Fall raus, ich setze meine Gesundheit nicht aufs Spiel“, so Denk resigniert. Auch seiner Geschäftsleitung sei dies mittlerweile nicht mehr zuzumuten. „Es muss jemand her, der den Knoten durchschlägt.“

Auslöser für die Kündigung des Pachtvertrags war offenbar der Wehrer Nikolausmarkt, den die Servicegemeinschaft Anfang Dezember in der Hauptstraße veranstaltet habe. Denk kritisiert, dass die Brennet nicht über die Sonderveranstaltung informiert wurde sei, wie dies früher üblich gewesen sei. Der anschließende Briefwechsel mit der Stadtverwaltung gipfelte schließlich in der Kündigung des Pachtvertrags.

Bürgermeister Michael Thater bezeichnet die Kündigung auf Anfrage „vertragskonform“ und „das gute Recht der Brennet“. Einen weiteren Kommentar oder eine Bewertung wollte er allerdings nicht abgeben.

Der Krone-Parkplatz umfasst insgesamt 34 Stellplätze und wird seit den 90ern von der Stadt bewirtschaftet. Der Platz gehörte in früheren Jahren zum Firmengelände der früheren Brennet AG. In den 90er-Jahren wurde er mit einem Investitionszuschuss der Stadt von gut einer halben Million DM umgebaut und anschließend an die Stadt für zwölf Jahre verpachtet, die ihn als Parkplatz der Öffentlichkeit zur Verfügung stellte. Nach Ablauf der zwölf Jahre verlängerte sich der Vertrag jährlich. Pro Jahr zahlt die Stadt hierfür einen Pachtzins in Höhe von 21.500 Euro. In der Vergangenheit hatten immer wieder einzelne Gemeinderäte die Höhe der Pacht kritisiert. Der Pachtvertrag endet nun Ende Juni. Pikant: Für den 4. Juli planen Stadt und Service-Gemeinschaft den „Sommer in Wehr“ – nach der Kündigung dürfte der Parkplatz dann nicht mehr zur Verfügung stehen.

Mit dem Pachtvertrag für den Krone-Parkplatz wird sich der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 21. Januar, befassen. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Bürgersaal des Alten Schlosses. Schon um 18.30 Uhr tagt am selben Ort der Bau- und Umweltausschuss.