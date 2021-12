von sk

Am Samstagabend, 4. Dezember, gegen 19.30 Uhr, hat ein Mann den Security-Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in Wehr mit einem Messer und dem Tode bedroht. Polizeistreifen konnten den Tatverdächtigen entwaffnen. Kurz nach 19 Uhr soll es bereits zum lautstarken Disput zwischen dem 31 Jahre alten Kunden und dem 47 Jahre alten Security-Mitarbeiter gekommen sein, weil der Kunde keine vorschriftsmäßige Mundnasenbedeckung trug, sondern eine Stoffmaske.

Kreis Waldshut Corona-Impfungen in den Landkreisen Waldshut und Lörrach – alle Angebote in der Übersicht Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem dem Tatverdächtigen doch Einlass in das Geschäft gewährt wurde, soll er an der Kasse eine Angestellte beleidigt und bedroht haben. Der Security-Mitarbeiter sprach den Kunden erneut an, es entwickelte sich eine kurze körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden, wobei der Security-Mitarbeiter leichte Verletzungen davontrug. Der Tatverdächtige entfernte sich zunächst, kam aber zwei weitere Male zurück. Beim zweiten Mal war die zwischenzeitlich gerufene Polizei vor Ort. Der Tatverdächtige hatte sich zu diesem Zeitpunkt mit einem Messer bewaffnet und ging zielstrebig und drohend auf den Security-Mitarbeiter zu, der sich hinter einer Glasschiebetüre in Sicherheit bringen konnte. Unter Vorhalt der Dienstwaffen konnte der Tatverdächtige von den Einsatzkräften der Polizei entwaffnet und vorläufig festgenommen werden. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Aargau Diese Bilder zeigen eindrücklich, was für die Versorgung eines Covid-Patienten auf einer Intensivstation tatsächlich gebraucht wird Das könnte Sie auch interessieren

Gegen den Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Haftbefehl erlassen. Er befindet sich nun in Untersuchungshaft in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei Waldshut-Tiengen bittet Zeugen des Vorfalls, die noch keinen Kontakt zur Polizei hatten, sich unter folgender Telefonnummer zu melden: 07741/831 60.