von Ernst Brugger

Mit 20 Nachwuchsteams verzeichnete das 21. Magnus-Schwitzler-Jugendturnier der Spielvereinigung Brennet-Öflingen am Samstag wieder ein interessantes und respektables Teilnehmerfeld. Gespielt wurde gleichzeitig auf vier Kleinfeldern auf dem Hans-Walcher-Sportplatz in Brennet. In den drei Gruppen E-Junioren (Jahrgang 2012/2013), F-Junioren (Jahrgang 2014/2015) und G-Junioren Bambinis (Jahrgang 2016/2017/2018) rangen die jugendlichen Kicker mit viel Spielfreude und Ehrgeiz um Ball und Tore. Alle 200 teilnehmenden jungen Kicker erhielten kleine Pokale als Erinnerung.

Bürgermeister Michael Thater, der die Siegerehrung bei der E-Jugend und die Verlosung der Mannschaftspreise vornahm, bezeichnete das schon traditionelle Jugend-Turnier als eine tolles Erlebnis für die Nachwuchsfußballer. In der Gruppe E-Jugend ging das Jugendteam der SG Wehratal als Sieger hervor, eine Spielgemeinschaft der Spvvg Wehr und des SV Hasel. Sie gewann das Endspiel gegen die E-Jugend des FC Wehr mit 2:0. Angefeuert von den Eltern wurde manches Tor fast schon profihaft bejubelt.

Magnus Schwitzler, der das Turnier ins Leben rief und 2012 verstarb, hätte seine helle Freude gehabt, wie die Kids auch in diesem Jahr wieder mit Spielfreude zur Sache gingen. Schwitzler war übrigens über drei Jahrzehnte lang Jugendleiter bei der SpVgg Brennet-Öflingen. Sein Herz hing am Fußball, aber besonders an den jugendlichen Kickern, für die er viel Freizeit opferte. Nicht umsonst ist auch der zweite Fußballplatz der SpVgg nach ihm benannt.

Bei der Siegerehrung für die F- und G-Jugend galt der Dank von SpVgg-Jugenleiterin Jnge Schneider den Trainern sowie den Schiedsrichtern für ihre Bemühungen um den Nachwuchs. Die Turnierleitung mit Max Schramm, dem zweiten SpVgg-Jugendleiter, und Annalena Jahn sowie Marcus Schneider, war stets bemüht den Spiele-Marathon zeitlich im Rahmen zu halten. Und wie Jugendleiterin Inge Schneider erklärte sei man froh, dass man sich auf etwa 40 weitere Helfer verlassen konnte.