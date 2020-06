von SK

Das Programm des 15. World Town Festival 2021 steht damit bereits fest, so das städtische Kulturamt in einer Mitteilung an die Medien. Am Samstag, 6. März 2021, um 20 Uhr im Grieshabervier Waldshut sorgen „Wildes Holz“ für einen originellen Auftakt rund um ein völlig unterschätztes ­Rockinstrument – die Blockflöte.

Im Anschluss, am Samstag, 13. März, um 20 Uhr (ursprünglicher Termin am 14. März 2020) interpretieren „Fojgl“ ihren „Flying Klezmer“ abseits jeglicher Klischees in der Stadtscheuer Waldshut.

Deutsches Liedgut im neuen Gewand präsentieren Cécile Verny & Johannes Maikranz in ihrem Programm „Mein Liedgut“ (bisher 2. Mai 2020) im kommenden Jahr am Freitag, 26. März, im Schlosskeller Tiengen.

Waldshut-Tiengen „Wir müssen flexibel bleiben", ist das Motto von Waldshut-Tiengens Kulturamtsleiterin Kerstin Simon für die kommende Planung

Das Kärntner Quartett Klakradl, bestehend aus dem Musikerduo Klak und dem Kabarettduo Radeschnig, kommt mit „Von Kamot bis Radau“ am Donnerstag, 29. April (bisher 9. Mai 2020), in die Grieshabervierhalle nach Waldshut.

In neuer Besetzung gastiert das internationale Akkordeonfestival, die „Akkordeonale 2021“, am Freitag, 7. Mai (bisher 19. Mai 2020), ebenfalls im Grieshabervier.

Info: Alle bisher erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Besitzer eines World-Town-Festival-Tickets können damit sowohl Thabilé am 19. September 2020 besuchen, als auch alle fünf Veranstaltungen des 15. World Town Festivals im Jahr 2021.