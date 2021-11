von Ursula Freudig

Die Knusperhäuschen-Aktion kam 2020 bei den Kindern so gut an, dass sie demnächst 300 statt 150 Lebkuchen-Häuschen bauen und verzieren können. Die Häuschen werden wieder Blickfang in Waldshut-Tiengener Schaufenstern sein. Wer beim Bummeln durch Waldshuts und Tiengens Fußgängerzone sein Lieblingshäuschen gefunden hat, kann ihm seine Stimme geben. Die Häuschen mit den meisten Stimmen werden prämiert.

In Waldshut-Tiengener Cafés – hier im Café „Oberle“ in Tiengen – werden derzeit die Teile für die Knusperhäuschen-Bausätze gebacken. | Bild: Aktionsgemeinschaft Tiengen

Die drei Waldshut-Tiengener Gewerbevereine, Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F), Aktionsgemeinschaft Tiengen (AGT) und Interessengemeinschaft Gewerbepark und Schmittenau, sind wieder Veranstalter der Advents-Kinderaktion, die Teil der Willkommens-Kampagne ist. Aktuell entstehen im Café „Oberle“ in Tiengen und in den Waldshuter Cafés „Albrecht“ und „Ratsstüble“, die Grundformen der Knusperhäusle. „Sie werden aus leckerem, sehr hochwertigen Lebkuchenteig gebacken“, erzählt Nikola Kögel (AGT).

Der Zeitplan Den Bausatz abholen Am Dienstag, 16. November und Donnerstag, 18. November können die Knusperhäuschen-Bausätze (pro Kind bis maximal 14 Jahren einer) in den drei genannten Cafés gratis abgeholt werden. Die Lebkuchenhäuschen abgeben Vom 23. November bis zum 26. November können die Häuschen in den zugeordneten Geschäften abgegeben werden, danach sind sie in den Schaufenstern ausgestellt. Die Gewinner küren Vom 27. November bis 12. Dezember kann jeder per Abstimmungskarte sein favorisiertes Häuschen wählen und die Karte in den Geschäften abgeben oder in eine der Sammelboxen in der Waldshuter und Tiengener Fußgängerzone werfen. Die 21 Knusperhäuschen mit den meisten Stimmen gewinnen Preise im Wert von jeweils 50 Euro. Ab dem 13. Dezember können die Häuschen wieder abgeholt werden.

In den drei Cafés können die Kinder die Bausätze gratis abholen – dieses Jahr nicht nur an einem, sondern jeweils 150 an zwei Tagen. „2020 waren die Bausätze bereits nach zwei, drei Stunden weg, das wollten wir fairer gestalten“, begründet Thomas Wartner (W+F) die Neuerung.

Für kreative Kinder: Thomas Wartner (Werbe- und Förderungskreis Waldshut) und Nikola Kögel (Aktionsgemeinschaft Tiengen) freuen sich auf viele, fantasievoll gestaltete Knusperhäuschen. | Bild: Ursula Freudig

Er und Nikola Kögel freuen sich schon jetzt auf die kreativen, tollen Ideen der Kinder beim Zusammenbau und Verzieren der Knusperhäuschen. Ob die Verzierung und Ausgestaltung essbar ist oder nicht, ob Gummibärchen, Smarties, Zuckerguss oder Legofiguren – alles ist erlaubt.