von Alfred Scheuble

An einer Bauruine in Gurtweil tut sich etwas. Der Ortschaftsrat Gurtweil hat den Neubau eines Doppelhauses auf „Im Steggelenbuck„ (Bauruine oberhalb der Rathausstraße) mit dem Hinweis auf eine Begrünung des geplanten Flachdaches befürwortend zur Kenntnis genommen. Ebenso befürwortet wurde der Neubau eines Wohnhauses im Emmelwiesweg und die Errichtung von Fertiggaragen für die Firma Klefenz in der Tiengener-Straße.

Die Ortschaftsräte legten während eines der Sitzung vorausgehenden Lokaltermins die Platzierung einer von der Grund- und Werkreal-Schule kunstvoll gestalteten Kirchenbank fest. Von der evangelischen Kirchengemeinde Tiengen erwarb der Förderverein der GWRS Gurtweil vier alte Kirchenbänke, die inzwischen von Schülern im Werkunterricht unter der Regie der beiden Lehrer Andreas Baumgartner und Andreas Obergfell künstlerisch mit den Themen „Musik-Bank“, „Power-Bank“, und „Bank‘sy“ und „Art Bank“ neu gestaltet wurden.

Baumhäuser für Campingplatz?

Der in neuem Eigentum befindliche Gurtweiler Campingplatz „Schlüchttal Naturcamping“ war ein weiteres Thema im Ortschaftsrat. Bei einem Rundgang über das naturnahe Campinggelände wurden unter anderem die Anbringung eines Robydogs und die als Bauvoranfrage bereits bewilligte Errichtung von Baumhäusern angesprochen. Den Abschlusshock verbrachten die Ortschaftsräte dann in der zugehörigen „Gaststube zur Schlücht“.