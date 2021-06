Überflutete Straßen, Geröll, Schlamm und übergelaufene Keller sind die Folgen des heftigen Gewitters, das sich in der Nacht auf Mittwoch über dem östlichen Landkreis Waldshut entlud. Feuerwehr und Baubetriebshof der Stadt Waldshut-Tiengen waren im Dauereinsatz.

Ab 21 Uhr waren laut Feuerwehr Waldshut-Tiengen alle verfügbaren Rettungskräfte im Einsatz.

Besonders betroffen vom Unwetter in Waldshut-Tiengen war das Musikerviertel in der Waldshuter Liedermatte. Der Liederbach trat nach den vielen Niederschlägen über die Ufer.

In der Schubertstraße in der Liedermatte erwartete so manchen Anwohner am Morgen eine unangenehme Überraschung vor dem Haus.

Geröllhaufen, die der Baubetriebshof noch in der Nacht zur Seite geschoben hat, liegen am Morgen nach dem Unwetter in der Schubertstraße.

In der Eschbacher Straße zeigt sich ein ähnliches Bild.

Und so sah es in der Nacht aus. Schlamm und Geröll bedecken die Fahrbahn.

Auch von Wasser überflutetet Straßen gehören zu den Folgen des starken Frühsommergewitters.

Vielerorts wurden Keller und Tiefgaragen geflutet.

Die Aufräumarbeiten werden noch eine Weile andauern.