von Nico Talenta

Die Wiederbelebung der Tourismus-Branche machte sich als erstes auf den Campingplätzen bemerkbar. „Aber auch die Gastronomie an Wanderwegen wurde erfreulicherweise sehr gut besucht“, berichtet Stefanie Hüsler von der Tourist-Information Waldshut-Tiengen auf Nachfrage unserer Zeitung. Beliebt waren vor allem Aktivitäten unter freiem Himmel: „Bei uns wurde vielfach gezielt nach Prospekten mit Radtouren und Wanderwegen gefragt, sowohl von Einheimischen als auch von Touristen.“

Wer in den Sommermonaten über die Kaiserstraße in Waldshut schlenderte, dem fielen vor allem zahlreiche Rastouristen auf. Gleichwohl sagt Stefanie Hüsler: „Wir glauben aber nicht, dass es mehr Touristen als in den vergangenen Jahren waren.“ Genaue Zahlen könne die Tourist-Info erst im kommenden Jahr präsentieren.

Hotels aus der Region Hotel Waldshuter Hof, Waldshut Der in den vergangenen Jahren gut ausgelastete Waldshuter Hof habe in diesem Sommer auf die Stabilisierungshilfe des Staates zurückgreifen müssen, um den Hotelbetrieb aufrecht erhalten zu können. Im Restaurant dagegen verzeichnet Daniel Rönnau, Geschäftsführer des Traditionshauses, nach eigenen Angaben kaum Einbußen. „Ich habe das Gefühl, die Leute wollen essen, das Leben genießen, anstatt sich zu verkriechen.“ Der Betrieb profitierte vor allem von der Öffnung der Grenzen nach dem Lockdown: „Vor der Grenzöffnung war Waldshut wie eine Geisterstadt. Und dementsprechend sah es auch in den Restaurants aus.“ Zur aktuellen Debatte rund um das Beherbergungsverbot für deutsche Gäste aus Corona-Hotspot-Gebieten sagt Rönnau: „Da wurde an der völlig falschen Stelle angesetzt. Unsere Branche leidet erneut extrem darunter, obwohl die Ansteckungsgefahr an privaten Feiern viel höher zu sein scheint.“ Hotel Feldeck, Lauchringen Für den Winter 2020/21 sieht Geschäftsführer Herrmann Pfau nach dem Lockdown erneut einen finanziellen Einbruch kommen. „Nur mit viel Glück packen wir das Jahr 2020 am Ende mit einer schwarzen Null.“ Sein Betrieb investiere in mobile Lüftungsanlagen die Aerosole aus der Luft filtern und abtöten sollen. Das Restaurant im Gartenhotel habe laut Pfau keine großen Probleme, den vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen Tischen einzuhalten. „Da haben es kleinere Betriebe schon schwieriger.“ Auch er profitiert von der Lage am Hochrhein: „Seit die Grenze zur Schweiz wieder offen ist, profitiert unser Restaurant durch die nahe Lage an der Grenze.“ Das Hotel sei im Gegensatz zum Restaurant mit einer Belegung von rund 40 Prozent noch nicht auf Vorjahresniveau, sagt Herrmann Pfau. Hotel Bercher, Tiengen „Den Verlust wegen des Lockdowns können wir dieses Jahr nicht aufholen“, sagt Matthias Maier, Geschäftsführer des Wellnesshotels. Sie seien noch lange nicht auf dem Gästeniveau des Jahres 2019. „Wenn ich Stammgäste auf der Straße anspreche, meinen sie oft, dass es ihnen zu unsicher sei, in Zeiten von Corona in ein Hotel zu gehen.“ Auch wenn der Betrieb wieder aufgenommen werden durfte: Maier ärgert sich darüber, dass Hotels und Restaurants Kosten wie beispielsweise für Desinfektionsmittel aus der eigenen Tasche zahlen müssen. „Unsere Preise für die Kunden bleiben natürlich gleich“, so der Hotelier. Außerdem seien Reservierungen und Geschäftsreisende bis auf einzelne Ausnahmen komplett weggefallen. „Hauptsächlich kommen Einheimische, Deutsche und ein paar Schweizer.“

Das sagt der Verband

Herrmann Pfau, Kreisvorsitzender des deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), beurteilt die Lage am Hochrhein mit gemischten Gefühlen. Deutschlandweit blicke der Dehoga trotz Corona-Pandemie auf eine gute Sommersaison in den Restaurants und Hotels. Der finanzielle Verlust durch die Schließung während des Lockdowns sei allerdings nicht mehr aufzuholen.

Hermann Pfau, Geschäftsführer des Gartenhotel Feldeck in Lauchringen und Kreisvorsitzender des Dehoga. | Bild: Torsten Boll

Immerhin sei, um den Verlust etwas zu begleichen, „Hilfe von oben“ gekommen, wie Herrmann Pfau aus Lauchringen sagt: „Die Regierung hat mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen und Speisen für Hoteliers und Gaststättenbetreiber gut reagiert.“ Der Senkung lohne sich aber nur, wenn Kunden das Angebot von Gaststätten und Hotels auch nutzten. Der Dehoga hofft laut Aussage des Kreisvorsitzenden, dass die Mehrwertsteuersenkung länger als ein Jahr bestehen bleibt.

