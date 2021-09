von Ursula Freudig

Das Ziel ist klar: Schulen sollen nicht wieder wegen Corona schließen müssen. Ausgeweitete Teststrategien sollen weiterhin dazu beitragen, dass Infektionen durch Reiserückkehrer nicht durchschlagen und bei positiv getesteten Schülern nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne müssen.

Die regelmäßigen Tests müssen nicht nur durchgeführt, sondern auch vorbereitet und dokumentiert werden – in der Realschule Tiengen sorgt Annette Schmidt dafür, dass an Testtagen die Lehrkräfte alles was sie zum Testen ihrer Klasse brauchen, griffbereit auf einem Tablett liegt. | Bild: Ursula Freudig

Vier befragte Schulleiter sprechen vor allem mit Blick auf die Tests, von einem großen Mehraufwand, aber generell von einem mittlerweile routinierten Umgang mit der besonderen Situation und einem bislang reibungslos funktionierenden Schulstart nach den Sommerferien.

Hochrhein 3 G für Lehrer und viele weitere neue Regeln: So soll der Präsenzunterricht an den Schulen gesichert werden Das könnte Sie auch interessieren

Sie bestätigen eine hohe Akzeptanz der Corona- Schutzmaßnahmen von allen an Schule Beteiligten und fühlen sich durch die Schulträger, der Stadt und beim SBBZ, dem Landkreis, gut unterstützt. Sollte wider Erwarten doch wieder Fernunterricht kommen, sehen sich alle gut vorbereitet.

Das sind die aktuellen Regeln an den Schulen

Präsenzunterricht Eltern können im Gegensatz zum vergangenen Schuljahr, nur noch in Ausnahmefällen ihre Kinder Zuhause lernen lassen. Neben gängigen Vorgaben wie zum Beispiel Abstand halten, Hygienekonzepte, regelmäßiges Lüften, greifen unter anderem diese Vorgaben: Maskenpflicht Inzidenzunabhängige Maskenpflicht (medizinische Maske) für alle Schüler und Beschäftigten der Schulen, auch im Klassenzimmer während des Unterrichts. Ausnahme: Sport-, Gesang-, Blasinstrumente-Unterricht, Pausen, Essen und Trinken. Testpflicht (Antigen-Schnelltests) Zwei Mal die Woche für nicht geimpfte und nicht genesene Schüler unter Aufsicht, ab dem 27. September drei Mal die Woche. Bei PCR-Tests bleibt es bei zwei Tests die Woche. Auch geimpfte Schüler haben auf Wunsch Anspruch auf Tests. Nicht geimpfte und nicht genesene Beschäftigte der Schulen müssen sich täglich vor Zeugen vor ihrem Dienstantritt testen. Diese Regelungen gelten vorläufig bis zu den Herbstferien. Absonderung/Quarantäne Bei einem positiv auf Corona getesteten Schüler muss zunächst „nur“ dieser in Quarantäne. Die übrigen Schüler der betreffenden Klasse/Lerngruppe besuchen weiterhin den Unterricht, werden aber fünf Schultage lang täglich getestet und bleiben mit ihrer Klasse/Lerngruppe unter sich. Werden 20 Prozent der Klasse/Lerngruppe innerhalb von zehn Tagen positiv getestet, können Gesundheitsämter für die gesamte Klasse Quarantäne verordnen. Geimpfte oder genesene Schüler und Beschäftigte müssen grundsätzlich nicht in Quarantäne. Besondere Aktivitäten Außerunterrichtliche, auch klassenübergreifende Aktivitäten wie Ausflüge, Wandertage, Landschulheimaufenthalte im Inland sind wieder möglich unter den jeweils geltenden Corona-Vorgaben. Damit soll ganz bewusst das soziale und emotionale Miteinander der Schüler gestärkt werden. Impfungen und Impfbus Kinder ab zwölf Jahren können sich impfen lassen. Die Stiko (Ständige Impfkommission) empfiehlt mittlerweile eine solche Impfung. Der Corona-Impfbus des Landkreises Waldshut wird diesen Monat auch gezielt bei Schulen Halt machen.

So ist die Lage in den Schulen in Waldshut-Tiengen

Waldtor-Schule Waldshut

Astrid Jehle, Waldtor-Schule (Sonderpädagogisches Bildungs-und Beratungszentrum SBBZ, Schwerpunkt Lernen) in Waldshut: „Die Maskenpflicht jetzt auch im Unterricht ist eine zusätzliche Belastung für unsere Schüler, gerade für sonderpädagogisches Arbeiten ist es wichtig, Gefühle im Gesicht sehen zu können, außerdem gibt es teilweise akustische Probleme. Im Sinne der Sicherheit für alle, müssen wir es in Kauf nehmen, wir sind im Krisenmodus, dabei aber gelassen.“

Kontaktreduzierung: Astrid Jehle, Leiterin der Waldtor-Schule Waldshut, vor dem abgesperrten Zugang zum Sekretariat, in dem Gertrud Retzlaff (rechts) arbeitet. | Bild: Ursula Freudig

Hochrhein-Gymnasium Waldshut

Dr. Markus Funck, Hochrhein-Gymnasium Waldshut: „Wir setzen so viel Normalität wie nur möglich um, alles hat sich gut eingespielt. Und je mehr Menschen geimpft werden, desto entspannter wird es. Wir sind die letzten Monate von Klassenschließungen und großen Ausbrüchen verschont geblieben und haben seit Montag keine positiven Fälle, das gibt mir einen gewissen Optimismus, dass wir weiter gut durch die Krise kommen, alle ziehen mit, dafür sind wir sehr dankbar.“

Blick in die Sporthalle des Hochrhein Gymnasiums, wo am ersten Schultag die gesamte Klassenstufe 11 auf das Corona-Virus getestet wurde. | Bild: Hochrhein Gymnasium

Realschule Tiengen

Hans-Martin Bratzel, Realschule Tiengen: „Ich bin zuversichtlich, dass das die aktuellen Vorgaben, strenge Hygienekonzepte, testen und dann gegebenenfalls schnell reagieren, der Situation angemessen sind. Alles hat Hand und Fuß. Corona darf aber nicht das bestimmende Thema von Schule sein, das ist immer noch das Lernen und ein gutes Miteinander, deshalb freuen wir uns sehr auf kommende Aktivitäten, Wandertage und Landschulheimaufenthalte im Inland sind jetzt wieder möglich.“

Hans-Martin Bratzel, Rektor der Realschule Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Hans-Thoma-Grundschule Tiengen

Henning Zillessen, Hans-Thoma Grundschule Tiengen und kommissarischer Leiter Grundschule Dettighofen: „Wir haben eine große Routine bei den Corona-Regeln entwickelt, die Eltern unterstützen zu 99 Prozent die Maßnahmen, die Kinder sind an die Masken gewöhnt und wir machen viel im Freien, alles ist entspannt und geordnet. Ich war in Sorge wegen der Reiserückkehrer, aber die Zahlen sinken wieder und mit jedem weiteren Tag, an dem wir impfen, sinken auch die Risiken. Ich bin optimistisch, dass wir offen bleiben.“

Henning Zillessen, Leiter der Hans-Thoma Grundschule in Tiengen und kommissarischer Leiter der Grundschule Dettighofen. | Bild: Ursula Freudig