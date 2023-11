Die Einwohnerzahlen in Breitenfeld, dem kleinsten der zehn Ortsteile von Waldshut-Tiengen, sind in den vergangenen 20 Jahren stetig angestiegen. Waren es zum 31. Dezember 2003 noch 133 Einwohner, stieg diese Zahl bis zum Ende Juni 2023 recht kontinuierlich auf 210 an.

Ortsvorsteher Jürgen Bacher hat für diese Entwicklung mehrere Erklärungen: „Breitenfeld hat erst relativ spät eine Kanalisation bekommen. Bis zu diesem Zeitpunkt war mehr oder weniger Baustopp, das heißt, es konnten keine weiteren Baugebiete erschlossen werden. Danach durfte dann aber hier gebaut werden.“

Ortsvorsteher: Breitenfeld sei für junge Familien attraktiv

Weiter sieht der Ortsvorsteher Breitenfeld ganz allgemein als attraktiven Ort zum Wohnen an, besonders wegen der Nähe zur Tiengener Innenstadt: „Die Lage des Dorfes und der schöne Blick ins Tal könnte ein Faktor sein. Wir haben eine dörfliche Struktur, viele Häuser haben einen Garten, was für junge Familien natürlich attraktiv ist. Wir hatten auch ein Baugebiet ‚Innere Bergäcker‘, auf dem mittlerweile vier Häuser mit jungen Familien stehen.“

„Es gibt ein Sportplatz, einen Gemeinschaftsraum für Vereine mit angegliedertem Tischtennisraum. Die Umgebung ist attraktiv für Spaziergänger und lädt zu Wanderungen ein“, Jürgen Bacher, Ortsvorsteher von Breitenfeld. | Bild: Archiv: Ursula Freudig

„Dann wurden in den vergangenen etwa 15 Jahren Baulücken geschlossen. Beinahe jedes Jahr wurde ein neues Haus gebaut. Nun sind diese Baulücken aber weitgehend gefüllt. Größere Baugebiete werden in den kommen Zeit nicht erschlossen“.

Landfrauen bewegen viel

Zu erwähnen sei auch das Gasthaus „Hirschen“, das für Bürgerversammlungen genutzt wird oder für Hauptversammlungen, etwa der Landfrauen. „Die Landfrauen Breitenfeld bewegen viel im Dorf“, betont der Ortsvorsteher, „es gibt regelmäßig Veranstaltungen wie etwa die Sternsinger, eine Dorffasnacht, das Fasnachtsfeuer, die Dorfserenade oder den Dorfhock. Es gibt auf jeden Fall ein aktives Dorfleben.“

„Die Lage des Dorfs führt dazu, dass wir noch viel Grünland, also Grasflächen sowie Streuobstwiesen haben – es gab viele Obstbaumpflanzaktionen in den vergangenen Jahren.“ Auch, was Freizeitaktivitäten angeht, ist Breitenfeld laut Bacher gut aufgestellt: „Es gibt einen Sportplatz, einen Gemeinschaftsraum für Vereine mit angegliedertem Tischtennisraum. Die Umgebung ist attraktiv für Spaziergänger und lädt zu Wanderungen ein.“

Breitenfeld hat keinen eigenen Kindergarten, die Kinder gehen nach Detzeln. Es gibt auch einen Spielplatz hinter dem Rathaus und auch der Dorfplatz im Ortskern ist laut Bacher sehr attraktiv, dort finden auch ein Großteil der Dorfaktivitäten statt.

Hier gibt es eine Übersicht über alle Waldshut-Tiengener Ortsteile.