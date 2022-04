von Andrea Böhringer

Auch bei den Rock ‘n‘ Boogie Devils waren die zwei vergangenen Vereinsjahre alles andere als normal. Bei der Hauptversammlung zeigte sich, dass viele Veranstaltungen, Trainingseinheiten, gemeinsame Unternehmungen und die wichtigen Auftritte der Showtanzgruppen aus den Bereichen Boogie und Rock ‘n‘ Roll nicht stattfinden konnten.

Thomas Maier (Vorstand) machte deutlich, wie sich diese zwei Jahre auf den Verein ausgewirkt haben. „Es gibt einige Abmeldungen, außerdem gibt es aufgrund von fehlendem Training Defizite bei der Kondition und beim Ablauf der Choreografien.“

Dementsprechend kurz war der Aktivitätenbericht von Peter Busch (stellvertretender Vorsitzender). Durch die Pandemie viel Anfang des Jahres 2021 sowie auch 2022 die Hoorige Messe in Tiengen aus, die eine wichtige Einnahmequelle für den Verein darstellt. Training war 2021 nur vereinzelt und ab 2022 gar nicht mehr möglich. Seit März wird wieder trainiert.

Die Kassenberichte von Anita Maier (2020/2021) zeigte jeweils ein Plus auf. Das liegt an den Spenden, die der Verein erhält, aber auch daran, dass in diesen Jahren kaum Hallengebühren anfielen. Mit 134 aktiven und 18 passiven Mitgliedern steht der Verein gut da. Jedoch, so Thomas Maier, gibt es im Jugendbereich einiges zu tun. Die meisten Mitglieder (79) findet man in der Altersklasse von 41 bis 60 Jahren.

Wahlen

Nach dem Bericht von Beatrice Harderer (Jugendwartin) wurden die Wahlen abgehalten. Der gesamte Vorstand war wieder bereit, ihre Ämter weiterzuführen. Im Amt bestätigt: Thomas Maier (Vorsitzender), Peter Busch (stellvertretender Vorsitzender), Anita Maier (Kassiererin), Andreas Seela (Schriftführer), Janine Eckert (Sportwartin), Beatrice Harderer (Jugendwartin) sowie die beiden Beisitzer Andrea Holle und Alfons Jordan und die beiden Kassenprüfer Christine Wun-Maier und Jenny Holle.

Ehrungen

Stefan Ebner (40 Jahre) und Birgit Herzog (35 Jahre). Markus Simon (30 Jahre), Marion Andritter, Saskia Bucher, Reinhard, Silke und Thomas Obrist, Thomas Ruf, Andreas und Nicole Spitz, Gabriele und Roland Walter, Christiane Aust, Lucie Weisser und Guido Heidenreich (25 Jahre), Simone und Peter Bäumer, Janine Eckert und Kerstin Hertrampf (20 Jahre). Cornelia Stohr-Werner und Doris Mayer (15 Jahre). Norbert Eilmess, Marlene und Herbert Müller, Petra Naylor, Giovanni Zabbia, Maximilian Klein und Tanja Göldner (zehn Jahre).

