Viel Lob und einige gute Anregungen für die Zukunft – so überschreibt die Schwyzertag-Kommission das Echo zur 608. Auflage des Tiengener Heimatfestes. Das Gremium tagte erstmals unter seinem Vorsitzenden Thomas Dörflinger und in Anwesenheit von Zunftmeister Tobias Fritz und „Vize“ Ralf Kögel, heißt es in der Mitteilung der Kommission. Dörflinger dankte eingangs seiner Vorgängerin Christa Bader für die langjährige Arbeit an der Spitze und freute sich über ihre weitere Zugehörigkeit zum Team.

Der Samstag sah durchgehend regen Besuch in der Stadt, vom Bürgerumtrunk bis zu den Attraktionen für Kinder. Oliver Staniek berichtete über viel Betrieb im Klettgauer Heimatmuseum. Die Matinee am Samstagmorgen im Schloss, wo Historiker und Liedermacher einen interessanten Rückblick auf Friedrich Hecker und das Revolutionsgeschehen in der Region 1848/49 warfen, erfreute sich hohen Zuspruchs. Zwar hatte der Heimatabend witterungsbedingt einen Umzug vom Schlossgarten in die Pfarrkirche notwendig gemacht, was aber durch das besondere Ambiente für Wächterruf und „Haimet am Hochrhy“ kompensiert wurde.

Nicht nur vom Bund Heimat und Volksleben, dessen 75-jähriges Bestehen am Schwyzertag gefeiert wurde, erhielt die Zunft positives Feedback für den Festumzug am Sonntag und eine Einladung auf den Vogtsbauernhof. Die Stimmung auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone war bestens, weshalb einige Gastgruppen ihre Abreise spontan nach hinten verschoben. Der Belcanto-Abend am Storchenturm Sonntagabend mit dem Ensemble „Muss“ unter der Leitung von Markus Süß mit Künstlern aus der Region war bereits im Vorfeld ausverkauft – Wiederholung im nächsten Jahr erwünscht. Dass die Jüngeren nicht nur auf der Bühne bei verschiedenen Darbietungen bella figura machen, sondern sich auch auf die künstlerische Umsetzung des durchaus anspruchsvollen Themas „Badische Revolution“ verstehen, erwies sich am Montag beim „Tag der Schulen“ sowie bei der Preisverleihung zum Kunstwettbewerb.

Zunftmeister Tobias Fritz kündigte für die nächste Sitzung der Kommission den Bericht aus einer Zunft-internen Arbeitsgruppe an, die derzeit Möglichkeiten prüft, an der einen oder anderen Stelle auch zu noch kostengünstigeren Lösungen zu kommen. Schließlich sind die Zeiten, in denen die Bürgerzunft mit der Ausrichtung des Schwyzertages noch Geld verdiente, auch schon lange her.