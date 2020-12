Im Januar 1970 startete im dritten Programm des Südwestfunks Baden-Baden der vom Sender selbst als „Teenage-Magazin“ bezeichnete „Pop Shop“. Zu den Moderatoren der ersten Stunde zählten neben Redaktionsleiter Walther Krause das heutige Pop-Urgestein Frank Laufenberg und der heute in Baden-Baden lebende erfolgreiche Medien- und Touristikunternehmer Karl-Heinz Kögel. Sie leisteten Pionierarbeit auf dem Gebiet der Musiksendungen.

Seinen 24. Geburtstag verbrachte Kögel, Sohn des damaligen Gurtweiler Bürgermeisters, am 1. Dezember 1970 in Waldshut. Allerdings nicht zum Feiern, sondern zusammen mit einer Tontechnikerin des Südwestfunks zur Aufzeichnung einer Quizsendung, die in die „Pop Shop“-Musik eingebettet war. Für die Hörer galt es, den Namen der im Quiz vorgestellten Stadt zu erraten. Der damalige Waldshuter Bürgermeister Utsch und Manfred Kirchgäßner vom Partnerschaftskomitee waren erwachsene Interviewpartner von Kögel, der sich ansonsten unter Oberprimanern des Hochrhein-Gymnasiums umhörte.

Die fast kein gutes Haar an der Stadt ließen, bis sich ein Mädchen schließlich entschloss, zur Ehrenrettung des Ortes und seines kulturellen Lebens ins Mikrofon zu sprechen und etwa die guten Konzertveranstaltungen im Jahresverlauf zu loben. Die Mehrheit indessen zog über die Stadt her: „Ein langweiliges Dorf“, in dem es „entweder regnet oder dichter Nebel liegt“, wo „selbst die Eröffnung einer Diskothek eine Sensation ist“ und „wir in dieser Beziehung noch im Zustand von Naturmenschen sind“. Na ja, die Hörer des am 6. Dezember vor 50 Jahren ausgestrahlten „Pop Shops“ mit Waldshuter Folklore wird‘s erheitert haben.

Frei Verfügbar

1977 gründete Kögel „Media Control“ und später den Reiseanbieter L‘TUR sowie weitere Touristikunternehmen. Media Control richtet den Deutschen Medienpreis aus, zu dessen Trägern Barack Obama und Bill Clinton sowie der Dalai Lama zählen – für den gebürtigen Gurtweiler Kögel ein Riesenschritt vom Primaner-Interview bis hin zum Plausch mit US-Präsidenten.

