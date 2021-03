Zu Beginn aufgeregt, am Ende begeistert – so lässt sich wohl der Gemütszustand der Verantwortlichen von Politik und Pizza beschreiben. Die vom Team der Offenen Jugendarbeit des Kinder- und Jugendreferates ins Leben gerufene Veranstaltung hat zum Ziel, Jugendliche und Politik näher zusammen zu bringen. Und das gelang: Rund 100 Zuschauer verfolgten den einstündigen YouTube-Livestream am Donnerstagabend. „Die Veranstaltung hat unsere Erwartungen übertroffen“, fasst Alexander Rombach, Mit-Organisator der Veranstaltung, zusammen.

Insgesamt 19 Fragen wurden von interessierten Jugendlichen im Vorfeld der Veranstaltung eingereicht. Diese reichten von allgemeinen Nachfragen wie „Wie würden Sie Ihre Partei einem Kindergartenkind erklären?“ bis hin zu spezifischen Nachfragen zu Bildung, Klimaschutz oder Digitalisierung. Neun von zwölf Landtagswahl-Kandidaten im Wahlkreis Waldshut-Rheinfelden nahmen die Einladung an, die Fragen in Video-Form zu beantworten.

Mit dabei waren Niklas Nüssle (Grüne), Sabine Hartmann-Müller (CDU), Bernhard Boll (AfD), Peter Schallmayer (SPD), Toni Mossa (FDP), Kilian Kronimus (ÖDP), Dominik Brox (Freie Wähler), Ulrich Gurzinski (W2020) und Kai Stricker (Volt). Alle Antworten auf ausgewählte Fragen wurden während der Veranstaltung nacheinander abgespielt.

Sechs Fragesteller konnten von den Moderatoren des Abends, Laura Zimmermann, René Herklotz und Alexander Rombach, im Studio in der Waldshuter Stadthalle begrüßt werden. Einer der Gäste war Timon Gruner, Student aus Tiengen. Der 20-Jährige interessierte sich dafür, wie die Schul- und Unipolitik sich in Baden-Württemberg entwickeln soll, um ein vergleichbares Bildungsniveau der Bundesländer zu schaffen. „Ich bin kein Fan von einem Wettrennen, welches Bundesland das Beste ist“, erwiderte er auf einige erhaltene Politiker-Antworten. Mit einigen Antworten der Kandidaten sei er zufrieden, ergänzte er.

Austausch im Studio und im Chat

Spannend wäre in solchen Fällen der direkte Austausch zwischen Jungend und Politikern gewesen, der aufgrund der Corona-Bestimmungen in diesem Jahr nicht möglich war. Vor der Kommunalwahl 2019 fand das Konzept „Politik & Pizza“ bereits zweimal als Präsenzveranstaltung statt. Dennoch entstand auch in digitaler Form ein interessierter Austausch im Studio und im Chat des Livestreams. Die gesamte Veranstaltung, sowie die einzelnen Fragen und Antworten können auf dem YouTube-Kanal „WT Jugend“ noch einmal angesehen werden.