Bereits bei früheren Anlässen zeigten sich Bürger aus Lauchringen talentiert darin, möglichst viele Menschen an einem Ort zusammenzubringen. Vor fünf Jahren mobilisierte ein örtlicher Club mit dem schönen Namen Dä Traditionsverein genau 2149 blau kostümierte Menschen für einen allerdings gescheiterten Weltrekordversuch. Im Februar 2019 klappte es dann beim zweiten Anlauf: Beim neuerlichen Schlumpftreffen wurden genau 2762 Teilnehmer gezählt, was dann für den Eintrag im berühmten Guinness-Buch reichte (ein Jahr später wurde allerdings durch einen Ort in der französischen Bretagne eine neue Bestmarke gesetzt).

Nicht ganz so hoch, aber gleichwohl rekordverdächtig ist die bisherige Anmeldezahl für den Bunten Abend des Oberlauchringer Narrenvereins Räbenheim, der am 13. Februar coronabedingt über das Internet ausgerichtet wird. Die Organisatoren haben dieser Tage gemeldet, dass mit 1111 Anmeldungen ein närrisch-markanter Pegelstand erreicht wurde. Auch in Waldshut, wo der Kappenabend der Narro-Zunft am gleichen Tag ebenfalls als Online-Show über die Bühne geht, findet das Angebot offenbar großes Interesse – auch wenn die Zahl der bereits verkauften Karten hier noch keinen vierstelligen Schnapszahl-Wert erreicht hat.

Natürlich ist es schade, dass die fasnächtlichen Spektakel wegen der Pandemie nicht als Präsenz-Veranstaltung möglich sind. Allerdings zeigt sich auch ein unbestreitbarer Vorteil des virtuellen Raums mit seinen unendlichen Weiten: keiner muss draußen bleiben, denn ausverkauft gibt‘s nicht.