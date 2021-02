von Herbert Schnäbele

Mit dem legendären Bunten Abend, der in diesem Jahr coronabedingt am Fasnachtssamstag, 13. Februar, per Livestream in die Wohnzimmer kommt, bietet der Narrvenverein Räbenheim seinen Anhängern und allen Fasnachts-Begeisterten ein besonderes Vergnügen.

Wie berichtetet werden die bekannten Akteure des Narrenvereins das bisher übliche Programm zu großen Teilen über das Internet übertragen. Interessierte Zuschauer können sich dafür über die Homepage des Narrenvereins (www.raebenheim.de) für fünf Euro ein Zugangsticket bestellen. Nach der Überweisung des Ticketpreises erhalten die Besteller am Tag vor der Live-Übertragung per E-Mail einen persönlichen Zugangslink für den Vorstellungsabend am Samstag, 13. Februar.

Die Akteure des Narrenvereins arbeiten schon seit Wochen an den umfangreichen Vorbereitungen, da alle Beiträge im Vorfeld aufgezeichnet werden. Dazu wurde eigens die Lauchringer Firma CS-Konzerttechnik verpflichtet, die im Hotel „Feldeck“ ein professionelles Filmstudio eingerichtet hat. Unter der Federführung des Firmenchefs Claudio Spitznagel wurden an mehreren Tagen im Filmstudio die Beiträge der Einzelakteure gefilmt, während die Gruppenauftritte coronagerecht im Freien gedreht wurden.

Vielfältiges Programm

Das vielfältige Programm verspricht ein unterhaltsamer Fastnachtsabend zu werden, der durch Narrenvizepräsident Herrmann Pfau live moderiert wird. Für die Veranstaltung gibt es jetzt schon großen Zuspruch, da bereits weit über 1000 Tickets bestellt wurden. Außerdem freuen sich die Organisatoren über die großzügige Unterstützung einiger Lauchringer Firmen, ohne die das Projekt nicht machbar gewesen wäre.