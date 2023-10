Preissteigerung beim Bauen, bürokratische und gesetzliche Vorgaben, steigende Nebenkosten: Die Rahmenbedingungen für das Wohnen waren sicherlich schon deutlich einfacher als im Moment. Welche Auswirkungen hat das, und wie sehen die Perspektiven aus?

Drei Experten stehen Rede und Antwort

Das wird Gegenstand einer SÜDKURIER-Talkrunde bei der Immo-Messe am Samstag, 21. Oktober, um 11.30 Uhr auf der Bühne in der Stadthalle Tiengen. Mit dabei ist der neue Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Martin Gruner, für den es zugleich der erste offizielle Auftritt in seinem neuen Amt sein wird. Ebenfalls auf dem Podium Platz nehmen werden der Rechtsanwalt und Vorsitzende der Eigentümerschutz-Gemeinschaft Haus & Grund Hochrhein Waldshut-Tiengen, Anton Hilbert, sowie der Geschäftsführende Vorstand der Baugenossenschaft Föfa Waldshut-Tiengen, Andreas Vogt.

Unter der Moderation von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Markus Baier werden sie im Rahmen der etwa einstündigen Gesprächsrunde die aktuellen Rahmenbedingungen analysieren und diskutieren.

Die Immo 23 Die Immo in der Tiengener Stadthalle ist die größte Immobilien-Messe am Hochrhein. Sie findet am Samstag, 21., und Sonntag, 22. Oktober, jeweils von 11 bis 16.30 Uhr statt. Branchen-Experten präsentieren sich an verschiedenen Ständen und stehen Interessierten Rede und Antwort, zu diversen Immobilien-Themen. Insgesamt werden 23 Aussteller dabei sein. Auf der Bühne gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Diskussion und Fachvorträgen.

Rahmenbedingungen sind sehr herausfordernd

Dass eben diese Rahmenbedingungen aktuell nicht nur junge Familien vor extrem gegensätzliche Fragen stellt, ist kein Geheimnis: Haus oder Wohnung? Kaufen oder mieten? Jetzt etwas tun oder abwarten? Antworten darauf zu geben, ist lange nicht so schwer. Denn die Folgen internationaler Krisen und Pandemien ist bis in die eigenen vier Wände zu spüren, egal ob man Mieter oder Immobilieneigentümer ist.

Energiekosten steigen, die Preise rund um Bauen und Sanieren ebenso. Gleichzeitig ist die Liefersicherheit von Material keineswegs gegeben. Und die Kredite und die damit verbundenen Belastungen sind da noch gar nicht einkalkuliert. Wie sich das alles noch weiter entwickelt? An vielen Stellen lässt sich das nur schwer vorhersagen.

Waldshut-Tiengen Kann man sich das noch leisten? Mietexperten sprechen über bezahlbares Wohnen Das könnte Sie auch interessieren

Ist der Traum vom Eigenheim noch realistisch?

Umso spannender ist da die Expertensicht auf die Dinge. Ist unter diesen Vorzeichen der Traum vom Eigenheim überhaupt noch realistisch? Ist die Vorstellung vom Einfamilienhäuschen im Grünen generell noch zeitgemäß oder sollte man umdenken?

Welche Chance bieten in dieser Situation innovative Wohnbauprojekte oder alternative Wohnformen? Und mal ganz grundsätzlich gefragt: Welche gesellschaftlichen Folgen hat es, wenn der Großteil der Bürger nicht mehr in einer Gemeinde verwurzelt ist?

Auftakt zu hochkarätigem Rahmenprogramm

Sie werden auf dem Podium mit dabei sein: OB Martin Gruner (oben links), Anton Hilbert (Haus und Grund), Andreas Vogt (Baugenossenschaft Föfa) und SÜDKURIER-Redaktionsleiter Markus Baier. | Bild: Baier, Markus

Zum Auftakt des Rahmenprogramms der Immo-Messe werden auf dem SÜDKURIER-Podium unter dem Titel „Wohnen in unsicheren Zeiten“ diese und viele weitere Fragen diskutiert. Alle drei Teilnehmer der Runde haben durch ihre berufliche Tätigkeit in sehr unterschiedlicher Weise mit dem Thema Wohnen zu tun und müssen sich dadurch auch mit den Folgen von veränderten Interessenslagen, Trends oder gesellschaftlichen Entwicklungen sehr direkt auseinandersetzen.

Waldshut-Tiengen Bezahlbarer Wohnraum? So sieht es in Waldshut-Tiengen mit dem Bestand aus Das könnte Sie auch interessieren

Welche Lösungsansätze sie für aktuelle Problemstellungen für richtig erachten, wie sie generell die Perspektiven einschätzen, welche Erwartungen sie diesbezüglich auch an die Politik haben? Wir versuchen, darauf Antwort zu geben. Moderator Markus Baier sieht der Runde jedenfalls schon begeistert entgegen: „Gut zu wohnen ist nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Ich freue mich sehr auf eine engagierte und hoffentlich erkenntnisreiche Runde mit überaus kompetenten Gästen.“

Der Eintritt zur Immo und auch zur Podiumsdiskussion ist frei.