von Ursula Freudig

Etwas mehr Fasnacht als 2021 können die beiden Hauptträger der Waldshut-Tiengener Fasnacht, Narro-Zunft Waldshut und Bürger- und Narrenzunft Tiengen dieses Jahr in die Doppelstadt bringen.

Wenig Planungssicherheit wegen Corona

Die Zunftmitglieder können endlich wieder in ihre Häs schlüpfen und sich in der Öffentlichkeit zeigen. Ein Großteil muss aber dennoch wegen der Corona-Auflagen und der damit verbundenen Herausforderungen ausfallen. Gefehlt hat auch Planungssicherheit.

Umzüge, in Tiengen das Narrengericht und der Düengemer Obed, in Waldshut das Heringsessen, der Kappenabend in Präsenz und das Rosenmontagsprogramm fallen unter anderem aus.

Das geht nicht: Die Corona-Auflagen lassen keine Umzüge zu wie hier 2020 in der Tiengener Fußgängerzone mit den Narrenräten der Bürger- und Narrenzunft Tiengen. | Bild: Archivbild Ursula Freudig

Übrig bleiben Minimalprogramme, die sich auf den Schmutzigen Dunschdig kon-zentrieren. Die Narro-Zunft Waldshut ist zudem wieder online unterwegs.

Programm am Schmutzigen Dunschdig

Mit Abstrichen ist die Fasnacht am Schmutzigen Dunschdig wie in Vor-Corona-Zeiten. Frühmorgens werden in Waldshut Mitglieder der Narro-Zunft und in Tiengen Mitglieder der Bürger- und Narrenzunft durch die Straßen und Gassen ihrer Städte marschieren und beim Wecken Lärm machen.

In Waldshut wird es bereits um 5 Uhr laut, in Tiengen ab 6 Uhr. Besonders froh sind die beiden Narrenzünfte, dass sie dieses Jahr wieder die Kindergärten und Schulen schließen können und dadurch wieder Kontakte zu den Kindern möglich sind, wenn auch auf Abstand: Nur von außen werden in Waldshut und Tiengen die Kinder in die Fasnacht befreit.

Das geht nicht: Ein Heringsessen in der Stadtscheuer wie hier 2020 wird es nicht geben (von links): Thomas Hintermeier (Volksbank Hochrhein), Wolf Morlock (Sparkasse Hochrhein), Heinz Rombach (Sparkasse Hochrhein), Klaus Danner (ehemaliger Polizeichef im Landkreis Waldshut), Felix Schreiner (CDU-Bundestagsabgeordneter), Silvia Knöpfle (Sparkasse Hochrhein), Andreas Maier (Volksbank Hochrhein) und SÜDKURIER-Redaktionsleiter Kai Oldenburg. | Bild: Archivbild Juliane Schlichter

In Tiengen bringen die Zunftmitglieder zu den Schließungen eine kleine Überraschung für die Kinder mit. Während in Waldshut danach erst einmal weitgehend Ruhe ist, wird in Tiengen auf einem abgesperrten Teil des Marktplatzes um 14 Uhr der Narrenbaum aufgestellt.

Das närrische Programm der diesjährigen Fasnacht ist damit in Tiengen vielleicht schon beendet. Ob die Surianer im Städtle eine Fasnachtsverbrennung machen können, ist noch offen.

Online-Angebote der Narro-Zunft

Die Narro-Zunft Waldshut bringt neben dem Genannten, die Fasnacht wie bereits 2021, auf neuen Wegen unters Volk: Für die Kleinen zum Mitnehmen und für die Großen mit dem Online-Kappenabend „The Käp“.

Auf der Homepage (www.narro-zunft-waldshut.de) können wieder für jeweils fünf Euro Eimer bestellt werden, die närrische Ausrüstung für die Kinder-Fasnachtsparty zuhause enthalten. Am 23. Februar können die Eimer an der Zunftstube zwischen 14 und 16 Uhr auf dem hinteren Chilbiplatz abgeholt werden.

Das geht als Alternative: Die Narro-Zunft Waldshut bietet zum Schmutzigen Donnerstag wieder Eimer zum Mitnehmen für die Kinderfasnacht in den eigenen vier Wänden als Alternative zum Kinderball und Kinderumzug an. | Bild: Archivbild Juliane Schlichter

Ebenfalls über die Homepage der Narro-Zunft läuft der Kartenverkauf für den Online-Kappenabend am 26. Februar. Für 15 Euro mit oder ohne Mitmachbox ist man dabei. Über rund 500 Besucher des Online-Kappenabends konnte sich die Narro-Zunft Waldshut 2021 freuen.

Wie sieht es mit den Auflagen aus?

Dies gilt aktuell unter anderem für die Fasnacht 2022 in Baden-Württemberg: Umzüge sind nicht erlaubt, Maskenpflicht drinnen wie draußen, Hygienekonzepte sind erforderlich, es gelten Zugangsbeschränkungen (2G oder 2G+) und begrenzte Besucherzahlen in Räumen.

Veranstaltungen im Freien dürfen nur in fest abgegrenzten Bereichen stattfinden, der Zugang von Publikum muss entsprechend der geltenden Beschränkungen kontrolliert werden.