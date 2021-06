„Es hat gefun(c)kt zwischen dir und uns“, brachte es Jennifer Beck, Personalratsvorsitzende des Hochrhein-Gymnasiums Waldshut, bei der Amtseinführung von Markus Funck auf den Punkt, was ihre Vorredner bereits in anderen Worten geäußert hatten: Dass es keinen geeigneteren Kandidaten für den Posten des neuen Schulleiters gegeben habe.

Mitte Mai war Markus Funck vom Regierungspräsidium Freiburg offiziell zum Leiter des allgemeinbildenden Gymnasiums bestellt worden. Am Mittwochnachmittag folgte nun die Amtseinführung im Rahmen einer Feierstunde auf dem Schulhof, an der Kollegen, Eltern und Vertreter der Stadtverwaltung teilnahmen.

Zur Person Markus Funck wurde 1972 in Ulm geboren. An der Universität Greifswald studierte er die Fächer Musik (mit Promotion) und Deutsch. Er unterrichtete in Stralsund, bevor er 2006 an das Hochrhein-Gymnasium nach Waldshut kam. Hier arbeitete er bereits ab Herbst 2016 als stellvertretender Schulleiter. Nach dem Weggang von Mechthild Rövekamp-Zurhove im Juli 2020 übernahm er die Schulleitung kommissarisch. Seit Mai 2021 hat er dieses Amt nun auch offiziell inne.

„Es passt einfach“, sagte Waldshut-Tiengens Oberbürgermeister Philipp Frank in seiner – coronabedingt – ersten offiziellen Ansprache seit Langem, wie er anmerkte. Frank freue sich auf der einen Seite für den neuen Schuldirektor, der sich entschieden hat, Verantwortung zu nehmen. Auf der anderen Seite freue er sich fürs Kollegium. Oberbürgermeister Frank: „Es hat viel mit der Schulleitung zu tun, ob man morgens gern zur Schule kommt.“

Der Musik- und Deutschlehrer Funck unterrichtet seit 2006 am Hochrhein-Gymnasium, dass er ab Herbst 2016 auch stellvertretend leitete. Nach dem Weggang von Schulleiterin Mechthild Rövekamp-Zurhove im Juli des vergangenen Jahres übernahm er ihren Posten kommissarisch – mitten in der Corona-Krise. Die Pandemie hat wie alle Schulen auch das Hochrhein-Gymnasium vor große Herausforderungen gestellt. In diesem Zusammenhang sind die Stichwörter Homeschooling, Digitalisierung sowie Masken- und Testpflicht zu nennen.

Das sind Markus Funcks Vorgänger am Hochrhein-Gymnasium in Waldshut Mechthild Rövekamp-Zurhove (2016 bis 2020) Die Münsterländerin kam 2010 als Lehrerin ans Hochrhein-Gymnasium nach Waldshut, bevor sie 2016 als erste Frau die Leitung der Schule übernahm. Zum Schuljahresende 2020 verließ Mechthild Rövekamp-Zurhove das HGWT und wechselte in gleicher Position an ein Gymnasium nach Nordrhein-Westfalen. Das Gymnasium wurde ab dem Schuljahr 2020/2021 kommissarisch vom bisherigen Stellvertreter Markus Funck geleitet, der den Posten im Mai 2021 offiziell übernahm. Lothar Senser (2002 bis 2016) 14 Jahre lang – von 2002 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2016 – leitete Lothar Senser das Hochrhein-Gymnasium Waldshut, das er als Schüler von 1965 bis 1973 selbst besucht hatte. Nach dem Mathematik- und Sportstudium in Freiburg und seiner Referendarzeit kehrte er 1982 als Lehrer nach Waldshut zurück. Von 1989 bis 1994 lebte er mit seiner Familie in Buenos Aires in Argentinien. Dort leitete er die Informatikabteilung an der technisch orientierten deutsch-argentinischen Hölters-Schule. Ralf Bohn (1996 bis 2002) Während der Jahrtausendwende leitete Ralf Bohn aus dem Oberschulamt kommend sechs Jahre lang das Waldshuter Gymnasium. In dieser Zeit war er maßgeblich an der Einrichtung der Hochrhein-Seminare für Mathematik und Naturwissenschaften beteiligt. Ebenso wurden während seiner Zeit als Schulleiter das Musikprofil und der achtjährige Gymnasialzug eingerichtet. 2002 wechselte Ralf Bohn nach Weil am Rhein, wo er bis zu seinem vorzeitigen Ruhestand im Jahr 2005 das Kant-Gymnasium leitete. Dieter Flamm (1986 bis 1996) Von 1986 bis 1996 war Dieter Flamm an der Spitze des Hochrhein-Gymnasiums tätig. Kreativ und innovativ begleitete er in dieser Zeit tausende Schüler als prägende Persönlichkeit und entwarf das auch heute noch aktuelle Logo des Gymnasiums, das ein stilisiertes H mit drei Wellen zeigt. Nach seiner Pensionierung widmete er sich seinen vielseitigen Interessen und seiner Familie. Seine Jugend in Freiburg zu Kriegsjahren beschrieb er 2002 in einem Buch mit dem Titel „Helga und der Zahn der Zeit“. Im Jahr 2011 starb Dieter Flamm im Alter von 77 Jahren. Manfred Kirchgässner (1974 bis 1986) Zwölf Jahre lang leitete der Waldshuter Manfred Kirchgässner das Hochrhein-Gymnasium, an dem er 1941 selbst das Abitur abgelegt hatte. Die Verbindung seiner Studienfächer Französisch und Sport bestimmte nicht nur das Berufsleben, sondern das gesamte Lebenswerk des Pädagogen. Als Studienreferent in Freiburg bewarb er sich um eine Assistentenstelle in Frankreich, die er am Lycée Augustin Thierry in Blois erhielt. Allmählich entwickelte sich die tiefe deutsch-französische Freundschaft, die „Monsieur Kirsch“, wie ihn die Menschen in Blois nannten, auf die Ebene der Städtepartnerschaft hob. Der Vater der Städtepartnerschaft mit dem französischen Blois starb 1995 im Alter von 73 Jahren.

Die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende Tanja Schneble beschrieb Markus Funck während der Pandemie als Kapitän, der das Schiff Hochrhein-Gymnasium sicher durch „diese wilden Zeiten“ gesteuert habe. „Er hat in seiner Funktion als Schulleiter ad interim sofort gezeigt, wie schnell man auch noch als alter Hase an den großen Herausforderungen einer globalen Pandemie und allen damit verbundenen Wirrungen wachsen kann“, erklärte Schneble und attestierte Funck „durch Vernunft und Verstand geprägte Entscheidungen“.

Aus Sicht der Eltern sei die Entscheidung des Regierungspräsidiums, Funck zum Schulleiter zu bestellen, genauso ausgefallen, „wie wir es uns wünschten und erhofften“, freute sich die stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende. Markus Funck bedankte sich für die wohlwollenden Worte sowie die Zusammenarbeit mit seinen Kollegen, Eltern und der Stadtverwaltung. Das Amt der stellvertretenden Schulleitung sei ausgeschrieben. Funck rechnet mit der Besetzung in diesem Herbst, wie er auf Nachfrage dieser Zeitung sagte.