von Vanessa Amann

Die Kinder- und Jugendarbeit findet unter normalen Umständen im Jugendcafé „JuCa“ im Waldshuter Kornhaus, im Jugendzentrum „JuZ“ unter einer Turnhalle an der Breitenfelder Straße in Tiengen und weiteren Anlaufstellen wie dem offenen Jugendtreff auf dem Waldshuter Aarberg statt. Das Motto „jeder kann vorbeikommen wann er möchte“ müsse während der Corona-Pandemie neu definiert werden, erklärt Streetworker René Herklotz vom städtischen Kinder- und Jugendreferat.

Da der Betrieb in den Einrichtungen momentan nicht stattfinden kann, wurden Möglichkeiten gesucht „um nochmal näher an den Jugendlichen dran zu sein“, sagt der Leiter des Jugendzentrums Alexander Rombach. So entstand die Idee einer Gesprächsrunde mit anschließendem Liveauftritt einer Band oder eines Einzelkünstlers. Die Inhalte richten sich dabei immer nach den Interessen der Jugendlichen, erklärt Onur Harbelioglu.

So sei das Thema Beruf in jüngster Zeit sehr präsent gewesen, gerade auch weil die Halbjahreszeugnisse bereits im Februar übergeben werden. „Die Beteiligung ist eine Grundhaltung von uns. Es ist eine Mischung aus, wo sehen wir die Jugendlichen; was merken wir im Alltag und was geben sie uns aktiv mit“, erklärt Rombach.

Antje Baldischwieler stellt die zehn beliebtesten Ausbildungsberufe für Mädchen und Jungen des Jahres 2019 in Deutschland vor. Die Jugendlichen konnten vor der Auflösung ihre Tipps abgeben und lagen damit ziemlich richtig. | Bild: Vanessa Amann

Die Berufsberaterin, die außerdem seit vielen Jahren ehrenamtlich beim Ferienprogramm des Kinder- und Jugendreferats mitwirkt, erklärt worauf es in einer Bewerbung ankommt. „In einer Bewerbung muss man den Chef überzeugen und wissen was man kann. Man muss also seine Stärken kennen.“ Außerdem gibt sie Tipps zu nützlichen Internetseiten und informiert über Ausbildungsangebote in der Region (We are talking – Folge 5).

Nach mehreren Liveauftritten von Künstlern im Bereich Hip-Hop/Rap wurde der Wunsch nach einer anderen Musikrichtung lauter. Dieses Mal sollte es Rock/Metal werden und mit der Band Unbroken fanden sich die perfekten Musiker.

Die Band wurde 2015 an der Musikschule Südschwarzwald gegründet und besteht seit 2019 aus den drei Mitgliedern Jonathan Hofmann, Aaron Wunderle und Liriel Würth. Jonathan Hofmann der Sänger und Schlagzeuger der Band ist von Beginn an dabei. Onur Harbelioglu hebt hervor, „etwas metallmäßiges war ein Anliegen unserer Jugendlichen und gleichzeitig brauchen junge Musiker eine Plattform“.

Die Band Unbroken mit ihren drei Mitgliedern (von links) die 16-Jährige Liriel Würth am Bass, Sänger und Schlagzeuger Jonathan Hofmann und der 17-jährige Aaron Wunderle an der Gitarre. | Bild: Vanessa Amann

Der halbstündige Liveauftritt hatte von bekannten Coversongs über die eigenen Songs „18 Pieces“ und „Coffee“ alles zu bieten (@thisisunbroken).

Dass die digitalen Formate den persönlichen Kontakt natürlich nicht ersetzten können, merkt Rombach an. Dennoch sehen sie eine große Chance in digitalen Formaten. „Wir haben die größte Reichweite auf Instagram, gerade um über Veränderungen oder Öffnungszeiten zu berichten“, sagt René Herklotz.

Natürlich sei das Internet auch ein Stück weit die Lebensrealität der Jugendlichen. „In Zukunft wollen wir die Jugendlichen da noch mit einbinden. Gerade in der Tontechnik, Videoschnitt und vielem mehr. Damit können wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich zu engagieren, mitzuwirken und eigene Projekte zu realisieren“, sagt Rombach.

Bis zum 11. Januar 2021 geht WT-Jugend erstmal in die Weihnachtspause. Für 2021 sind jedoch viele spannende Projekte geplant. Neben den bestehenden digitalen Angeboten wird die mobile Jugendarbeit weiter ausgebaut, im Jugendzentrum stehen Politik- und Pizzaveranstaltungen an und ein Bandproberaum soll realisiert werden.