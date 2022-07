von Alfred Scheuble, Melanie Völk

Vier Mitgliedsvereine des Blasmusikverbands Hochrhein sind Anfang Juli auf dem Landes-Musik-Festival in Göppingen mit der Conradin-Kreutzer-Tafel ausgezeichnet worden: Der Musikverein Gurtweil, der Musikverein Dettighofen, der Musikverein Horheim-Schwerzen und der Musikverein Fützen.

Die Conradin-Kreutzer-Tafel Die nach dem Komponisten Conradin Kreutzer (1780 bis 1849) benannte Auszeichnung wird seit 1998 jährlich an Vereine verliehen, die auf mindestens 150-jähriges Bestehen zurückblicken können und sich durch ihr Wirken Verdienste um die Pflege der Amateurmusik erworben haben.

Geehrt wurden insgesamt 20 Vereine der Amateurmusik (Chöre und Musikvereine). „Die baden-württembergischen Chöre und Musikvereine sind die Basis unserer großen Musikkultur“, sagte Kunstsekretärin Petra Olschowskisagte Kunstsekretärin Petra, die die Vereine in Vertretung von Ministerpräsident Winfried geehrt hat. Die Aktiven in der Amateurmusik nehmen laut Olschowski eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe wahr.

„Chöre und Orchester bringen Menschen aller Altersgruppen, unterschiedlicher Weltanschauungen und verschiedener Gesellschaftsschichten zusammen. Damit sind Chöre und Orchester wichtige Orte der örtlichen Kultur und des Miteinanders“, sagte sie bei der Verleihung. In Baden-Württemberg engagieren sich etwa 400.000 Bürger aktiv singend oder musizierend in der Amateurmusik, davon mehr als 100.000 Jugendliche.

150 Jahre Musikverein Gurtweil

Der 1872 gegründete Musikverein Gurtweil wurde in diesem Jahr 150 Jahre alt und feiert das Jubiläum mit mehreren kleinen Veranstaltungen. Die erste sei eine schöne und gut besuchte Veranstaltung gewesen, die bei Akteuren und Besuchern Generationen vereinte, ganz nach dem Festmotto „Musik vereint Generationen“, berichtet einer der Vorsitzenden, Michael Duttlinger.

Stellvertretend für den Musikverein haben Uschi Ziegler und Magdalena Jehle die Auszeichnung entgegengenommen. „Die Verleihung der Konradin-Kreutzer-Tafel ist für uns eine wichtige Auszeichnung, da es sonst in dieser Art keine Auszeichnung nach der Pro Musica zur Würdigung für kulturelles und künstlerisches Wirken für gibt. Wir sind stolz darauf die Anforderungen für diese Auszeichnung erfüllt zu haben“, erklärt Michael Duttlinger.

150 Jahre Musikverein Dettighofen

Der Musikverein Dettighofen hat mit dem Bezirksmusikfest im Mai sein 150-jähriges Bestehen groß gefeiert. Wenn Simone Römersperger, eine der Vorsitzenden, auf das Fest im Mai zurückblickt, schleiche sich immer ein Lächeln auf ihr Gesicht. „Ich bin ich einfach nur begeistert von der außergewöhnlichen Stimmung, die über dem ganzen Fest lag, dass sich unsere langjährige Planung bewährte und dass wir als Musikverein so viel Unterstützung von Helfern, örtlichen Vereinen, der Gemeinde und auch unsere Sponsoren erfahren durften.“

Von der Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel berichtet Joshina Glattfelder: „Welch Ehre solch eine Auszeichnung für 150-jähriges Bestehen überreicht zu bekommen, auch als Anerkennung für jahrelanges Musizieren und Engagieren in der Amateurmusik.“ Das Landes-Musik-Festival habe ganz Göppingen in eine Musikstadt verwandelt, tagsüber gab es an vielen Ecken und Plätzen musikalische Darbietungen. „Es war schön zu erleben, wie die Musik eine ganze Stadt und viele Menschen verbinden kann“, so die Musikerin abschließend.

Musikverein Horheim-Schwerzen

Der Musikverein Horheim-Schwerzen hat Ende April sein 100-jähriges Bestehen mit dem Bezirksmusikfest groß gefeiert. Das wird aber nicht die einzige Feierlichkeit sein, wie Ursula von Olnhausen, die Vorsitzende Öffentlichkeit berichtet: „Wir freuen uns sehr auf das Jubiläumsfest, das wir im Rahmen des OktoBär-Fest vom 30. September bis zum 2. Oktober als Bezirksmusikfest in der Wutachhalle Horheim mit Festzelt feiern. Beim Jahreskonzert im Dezember werden wir eine Auftragskomposition von Markus Götz uraufführen, darauf freue ich mich ganz besonders.“

Die Conradin-Kreutzer-Tafel haben Yvonne Würth und Thomas Stanitzek in Göppingen entgegengenommen.