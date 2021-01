Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Kitas in Waldshut-Tiengen: Notbetreuung, aber alle Eltern müssen weiter zahlen

Alle Kindergärten in Waldshut-Tiengen bieten während des Corona-Lockdowns eine Notbetreuung an. Gebühren müssen aber auch Eltern zahlen, die das Angebot gar nicht in Anspruch nehmen. Während andere Kommunen bei Nichtbenutzung einer Kita kein Geld verlangen, wird der Gemeinderat der Kreisstadt über eine mögliche Rückerstattung erst noch beraten.