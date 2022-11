„Knusper, knusper, knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen?“, fragt die Hexe in Grimms Märchen Hänsel und Gretel. Die jungen Teilnehmer des Lebkuchenwettbewerbs in Waldshut-Tiengen müssen keine böse Hexe fürchten. Und bevor die Kinder die süßen Häuschen nach Herzenslust verspeisen können, müssen sie erst einmal gebaut werden.

Die Gelegenheit dazu haben Mädchen und Jungen bei der dritten Vorweihnachtsaktion von Werbe- und Förderungskreis Waldshut und Aktionsgemeinschaft Tiengen. In beiden Teilen der Doppelstadt dürfen die Kinder ein Knusperhäuschen gestalten und ihrer Fantasie freien Lauf lassen, teilt die Aktionsgemeinschaft mit.

Am Samstag, 19. November, können sich Kinder bis zu zwölf Jahren einen kostenlosen Bausatz abholen. „Wir haben die Anzahl der Bausätze in diesem Jahr noch mal aufgestockt, damit auch wirklich viele Kinder mitmachen können“, verrät Nikola Kögel von der Aktionsgemeinschaft Tiengen.

Seit 2020 gibt es die Lebkuchenaktion. Auf dem Archivbild ist Konditormeister Timo Conzelmann in der Waldshuter Kaiserstraße mit einem der Bausätze zu sehen. | Bild: Schlichter, Juliane

Drei lokale Konditoren liefern die leckeren Lebkuchenbauteile, die anders als in den Vorjahren nicht in den Geschäften, sondern an Ständen in den beiden Fußgängerzonen ausgeteilt werden. Die Kosten werden von den Gewerbevereinen getragen. „Die Teilnahme haben wir im Vergleich zum letzten Jahr etwas verändert“, erklärt Thomas Wartner vom Werbe- und Förderungskreis. So werden in diesem Jahr nicht alle ausgegebenen Häuschen direkt in den Schaufenstern ausgestellt, sondern zunächst erfolgt eine Bewerbung per Foto.

Eine Jury wird dann insgesamt 100 Häuschen auswählen, die in den Schaufenstern von Tiengen und Waldshut ausgestellt werden. Nach der Abstimmungsphase durch Besucher der beiden Innenstädte werden die 24 Häuschen mit den meisten Stimmen mit je einem Gutschein im Wert von 50 Euro belohnt. „Neben der weihnachtlichen Beleuchtung und der sonstigen schönen Dekoration sind die Häuschen ein bunter, festlicher Blickfang und laden zum weihnachtlichen Bummel ein“, schreibt die Aktionsgemeinschaft.

Hier gibt es die Bausätze

An Samstag, 19. November, erfolgt jeweils um 14 Uhr die Ausgabe der Häuschen in den beiden Fußgängerzonen von Waldshut (vor dem Metzgertörle) und Tiengen (beim Rathaus). Pro Kind wird ein Häuschen ausgegeben.

Vom 19. bis 29. November können die Häuschen zu Hause gestaltet werden und die Fotos im Internet hochgeladen werden. Ab dem 30. November werden die 100 schönsten Häuschen von der Jury ausgewählt und die Kinder benachrichtigt. Die Häuschen werden vom 5. bis 15. Dezember in den beiden Innenstädten ausgestellt. In diesem Zeitraum ist die Stimmabgabe möglich. Hierfür stehen Abstimmkarten und Einwurfboxen in vielen Geschäften bereit.