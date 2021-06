Das neue Feuerwehrgerätehaus an der Robert-Gerwig-Straße beim Waldshuter Bahnhof nimmt weiter Gestalt an. In den jüngsten Sitzungen des Bau- und Umweltausschusses sowie des Gemeinderats der Stadt Waldshut-Tiengen standen nun weitere Auftragsvergaben für das zweigeschossige Gebäude an, in das nach seiner geplanten Fertigstellung in der ersten Jahreshälfte 2022 die Feuerwehrabteilung Waldshut ins Erdgeschoss und eine Kindertagesstätte ins Obergeschoss einziehen werden.

Laut Informationen des städtischen Hochbauamts folgten nach dem Aufrichten des Holzbaus im ersten Quartal erste Abdichtungsarbeiten auf dem Dach der Kindertagesstätte und über dem Betondach der Fahrzeughalle der Feuerwehr. Die Abwasserleitungen für das Regenwasser wurden ebenfalls installiert. Im Obergeschoss erhielten die Innenwände eine Verkleidung mit Brandschutz- und Holzbauplatten, wie es in der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung heißt.

Aktuell werden im Erdgeschoss Versorgungsleitungen für die Heizungs- und Sanitärinstallation verlegt. Des Weiteren wird mit dem Einbau der sogenannten Sektionaltore für die Fahrzeughalle der Feuerwehr begonnen. Bereits im Gang sind Metallbauarbeiten auf dem Dach der Kindertagesstätte sowie die Montage von Oberlichtern in den Gruppenräumen des Betreuungseinrichtung.

Künftige Nutzer Aufgrund der regen Bautätigkeit in der Stadt reichen die Kita-Plätze nicht mehr aus. Bis zum Jahr 2030 soll dieZahl der Einwohner auf 25.500 steigen. Der größte Bedarf besteht an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren. Gleichzeitig wartet die Feuerwehrabteilung Waldshut seit etlichen Jahren auf einen Neubau ihres Gerätehauses. Ihr Domizil am jetzigen Standort Johannisplatz ist zu klein und vor allem baufällig. Zudem wird der Platz für weitere Angebote der Heinrich-Hansjakob-Schule benötigt.

Jeweils einstimmig beschlossen haben die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses und des Gemeinderats nach einer EU-weiten Ausschreibung die Auftragsvergabe für die folgenden Gewerke: Den Zuschlag für den Trockenbau erhielt die Unternehmensgruppe Heinrich Schmid, die deutschlandweit mehrere Standorte hat, darunter in Laufenburg. Das Angebot der Firma liegt laut Bürgermeister Joachim Baumert bei 225.685 Euro.

Der Auftrag in Höhe von 71.352 Euro für das Gewerk Sonnenschutz geht an die Firma Lang Sonnenschutzsysteme aus dem fränkischen Roßtal. Um die Wärmedämmung wird sich die BB Stuck GmbH aus Aldingen bei Tuttlingen kümmern. Die Gremien vergaben den entsprechenden Auftrag in Höhe von 226.435 Euro.

Anfang März 2020 begannen die Arbeiten am neuen Domizil der Feuerwehr Waldshut, die bislang im alten Gerätehaus am Johannisplatz untergebracht ist. Der Rohbau für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt am Bahnhof wurde Anfang dieses Jahres fertiggestellt. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist in der ersten Hälfte des kommenden Jahres vorgesehen.