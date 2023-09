Nach rund zehnmonatiger Verzögerung soll die sogenannte Flexi-Bib in der Stadtbibliothek Waldshut in der letzten Septemberwoche in Betrieb gehen. Dies teilt Kulturamtsleiterin Kerstin Simon auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Die sanierte und auf zwei Stockwerke erweiterte Stadtbibliothek im Kornhaus ist bei kleinen und großen Leseratten beliebt. Das zeigt an diesem Dienstagnachmittag die Schlange vor dem Computer, an dem die Kunden ihre ausgeliehenen Medien selbst verbuchen können.

Geduldig wartet ein Mädchen mit seiner Mutter, bis es an der Reihe ist, um den Stapel Kinderbücher auf die petrolfarbene Theke zu legen. Anhand des digitalen Mitgliedsausweises erkennt das in dem Möbelstück verbaute System, wer den Lesestoff für die nächsten vier Wochen mit nach Hause nimmt.

Dass es sich an der Ausleihstation manchmal staut, liegt auch an den momentan eingeschränkten Öffnungszeiten der Bibliothek. Die Einrichtung steht bislang nur zu den personalbesetzten Zeiten dienstags, mittwochs und donnerstags entweder vor- oder nachmittags offen. Dazu öffnet sie jeden ersten Samstag im Monat.

Mit dem Start der Flexi-Bib Ende September können erwachsene Kunden mit einem Mitgliedsausweis auch außerhalb der personalbesetzten Öffnungszeiten Bücher leihen und zurückgeben. Angedacht ist, dass die Einrichtung täglich von früh morgens bis spät abends besucht werden kann.

Deswegen verzögerte sich die Flexi-Bib

Die Ursache für die Verzögerung der Flexi-Bib hatte Hochbauamtsleiterin Carmen Urban im Juli gegenüber dieser Zeitung mit dem Alter und der Vielzahl der Nutzer des Kornhauses erklärt: „Im Laufe der Jahre wurden verschiedene Schließanlagen oder auch nur einzelne Schlösser im Gebäude verbaut.“ Aus brandschutztechnischer Sicht sei dies nach heutigen Standards nicht mehr zulässig.

„Wir haben in der vergangenen Woche vom Hochbauamt das offizielle Okay erhalten, dass alle noch ausstehenden Bau- und Brandschutzarbeiten, die Freigabe-Voraussetzung für den Start der Flexi-Bib waren, jetzt erledigt sind“, teilt Kerstin Simon mit.

Die Kulturamtsleiterin möchte nun die Rückkehr von Bibliotheksleiterin Yvonne Radzuweit abwarten, bevor der Flexi-Bib-Betrieb Ende September startet. „Dieses Mal scheint der Termin endlich wirklich wahr zu werden“, freut sich Simon.

Beim Festakt zur Eröffnung der Stadtbibliothek Waldshut Ende November 2022 betonte Regierungsvizepräsident Klemens Ficht aus Freiburg, dass die Einrichtung die erste Bibliothek in Baden-Württemberg sei, die mit dem Flexi-Bib-System ausgestattet werde.