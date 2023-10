Einen fast schon historischen Tag gab es am Donnerstag, 28. September 2023, beim zweiten Bauabschnitt der Sanierung der Peter Thumb Stadtpfarrkirche. Innerhalb von zwei Tagen wurde das gesamte Baugerüst, welches das Kirchengebäude rund zweieinhalb Jahre lang eingehüllt hatte, abgebaut.

Aufgrund der besonderen Anforderungen für das Baugerüst (wegen des sehr großen Baukörpers und den Zugang zur Dachsanierung) war die Firma Schmutz aus Grenzach-Wyhlen mit der Aufstellung beauftragt worden, berichtet Architekt Christian Weinfurter vom Architekturbüro „Unio Architekten“.

Weinfurter hat zusammen mit den Architekten Axel Völkle und Thomas Sachs in der Nachfolge des bisherigen Büros Dallacorte/Völkle das Architekturbüro „Unio Architekten“ mit Sitz im Übertal 14 in Tiengen neu etabliert und den Auftrag zur Kirchensanierung nahtlos weiter übernommen.

Mit dem Eindecken der verschiedenen Dächer, dem Vervollständigen der Blechnerarbeiten, dem Streichen der Gesimse im Trauf- und Mansardenbereich und dem Anbringen des Blitzschutzes und der Dachzier West (Kreuz) wurden am Morgen des 27. September alle Dacharbeiten beendet. Im Anschluss wurde mit dem Abbau des Gerüstes begonnen, der innerhalb von zwei Tagen abgeschlossen wurde.

Ein historischer Tag war der 28. September 2023, als nach zweieinhalbjähriger Bauzeit das Baugerüst der neu renovierten Peter-Thumb-Kirche abgebaut werden konnte.

So sah es im Juli 2023 aus: Die Peter-Thumb-Kirche war für zweieinhalb Jahre eingerüstet. | Bild: Völk, Melanie

Die Fassade ist planmäßig bereits seit etwa einem Jahr fertiggestellt, nun können zum Abschluss die Sockel am Kirchengebäude erneuert werden.

Der zeitliche Rahmen der Sanierung Aufteilung in drei Bauphasen Die Gesamtsanierung der Peter Thumb Kirche wurde aus finanziellen Gründen in drei Phasen unterteilt. Der erste Bauabschnitt Die erste Phase (Instandsetzung der Außenhülle) wurde noch einmal in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Im ersten Bauabschnitt erfolgte von April bis Dezember 2019 die Renovierung des Turmes. Der zweite Bauabschnitt Im Januar 2021 begann als zweiter Bauabschnitt die Renovierung des Kirchengebäudes einschließlich des Daches, die je nach Witterung spätestens bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein wird. In der zweiten Renovierungsphase wird die Erneuerung der Orgel in Angriff genommen, die voraussichtlich bis 2026 erfolgen soll. Der dritte Bauabschnitt In der dritten Phase ist dann die Restaurierung des Innenraums der Kirche vorgesehen, die zeitlich aber noch nicht konkret geplant werden kann.

Die Kirche war so lange eingerüstet, weil zusätzliche immensen Schäden am Dachgebälks erst nach Entfernen der Dämmung und Holzverschalung zum Vorschein kamen. Dies hat die Dauer der Sanierungsarbeiten um rund ein Jahr verlängert.

Bereits vor dem Aufstellen des Gerüstes sind die unterirdischen Teile der Sockel trockengelegt worden. Nun wird oberirdisch ein neuer offenporiger Sanierungsputz aufgebracht, der die salzhaltige Feuchtigkeit, die im unterirdischen Sockelbereich immer wieder entsteht, nach außen ableiten kann. Schlussendlich wird der Sanierungsputz neu gestrichen und entlang des Sockels auf dem Boden noch ein Pflasterstreifen angebracht.

Gleichzeitig zu den Sockelarbeiten erfolgen als abschließende Arbeiten im Dachstuhl die Anbringung von Revisionsstegen und Treppenläufen. Je nach Witterung sollten diese restlichen Sanierungsarbeiten in ein bis zwei Monaten abgeschlossen werden können, zeigt sich Weinfurter zuversichtlich.

Er betont die durchgängig sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen der Bauherrenschaft, den bauausführenden Firmen und ihm als dem projektverantwortlichen Architekten. Sehr professionell, engagiert und zuverlässig habe neben den anderen beteiligten Firmen die Zimmerei Zeller-Jochum aus Immendingen die Hauptarbeiten der Dachsanierung durchgeführt, betont er.

Sehr zufrieden zeigen sich der projektverantwortliche Architekt Christian Weinfurter (links) und Eberhard Völke vom Verein zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche über den sehr gut gelungenen bisherigen Verlauf der Sanierungsarbeiten an der gesamten Stadtpfarrkiche. | Bild: Herbert Schnäbele

„Es macht mir nach wir vor große Freude, an der Bewahrung des Erbes des großen Kirchenbaumeisters Peter Thumb mitwirken zu können“, resümiert Weinfurter.

Auch Eberhard Völkle vom Verein zum Erhalt der Peter Thumb Kirche freut sich, dass die Finanzierung weiterhin planmäßig verläuft. Dennoch würde sich der Verein über weitere Spenden und neue Mitglieder sehr freuen, betont Völkle.