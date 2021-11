von Herbert Schnäbele

„Trotz einiger Überraschungen bei der Durchführung der Sanierung des Dachstuhles der Peter-Thumb-Kirche im Rahmen des zweiten Bauabschnittes befinden sich die Sanierungsarbeiten immer noch im Rahmen der globalen Zeitplanung dieses Bauabschnittes“, erklärte Architekt Christian Weinfurter im Gespräch mit dieser Zeitung. Nach dem zweimonatigen Gerüstaufbau zu Beginn dieses Jahres begannen im April mit der Erneuerung der Außenfassade die Arbeiten zur Sanierung des Kirchengebäudes. Den umfangreichsten Teil der Sanierungsarbeiten machen aber nicht die Außenfassade, sondern die totale Erneuerung des Kirchendachs sowie die Ausbesserung der schadhaften Teile der Dachstuhlkonstruktion aus.

In luftiger Höhe arbeiten die Zimmermänner der Holzbaufirma Zeller & Jochum aus Immendingen an der Erneuerung des Kirchendachs der Peter-Thumb-Kirche. | Bild: Herbert Schnäbele

Diese Ausbesserungsarbeiten stellen die Zimmermänner der Firma Zeller & Jochum aus Immendingen, die die gesamte Dachsanierung ausführt, vor Herausforderungen. Müssen doch verschiedene, teilweise mehrere Meter lange tragende Balken mit großen Querschnitten ausgewechselt werden. Zur Erneuerung solcher tragenden Elemente mussten teilweise Hilfskonstruktionen zur Abstützung des Dachs angebracht werden, was sich als überaus zeitaufwendig darstellt. Das Ausmaß der Schäden an der Dachkonstruktion durch Holzkäfer und Feuchtigkeit sei erst nach dem Entfernen von Dämmplatten aus den 70er Jahren deutlich geworden, erläutert Weinfurter.

Den umfangreichsten Teil der Sanierungsarbeiten im zweiten Bauabschnitt bilden die Erneuerungs- und Instandsetzungsarbeiten am Gebälk des Dachstuhls sowie die Dacherneuerung selbst. Auf dem Bild ein Blick in den Dachstuhl des Kirchgebäudes. Am unteren Rand ist die Bretterebene zur Absicherung der darunter befindlichen Kuppeln des Kirchenschiffs erkennbar. | Bild: Herbert Schnäbele

„Dadurch ist die Gesamtzeitplanung zwar nicht gesprengt worden, aber die besonderen Holzbauarbeiten nehmen schon viel Zeit in Anspruch. Wir wären mit dem Dach gerne früher fertig gewesen aber so bleibt es nun beim generell geplanten Abschluss der Arbeiten im Frühjahr des kommenden Jahres“, erklärt der projektverantwortliche Architekt des Architekturbüros Dalla Corte Völkle.

Die Besonderheiten der Dacheindeckung, die immer nur abschnittsweise vorgenommen werden kann, erläutert Architekt Christian Weinfurter gegenüber Pfarrer Ulrich Sickinger und Eberhard Völkle vom Förderverein Gemeinschaft zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche. Von links: Ulrich Sickinger, Eberhard Völkle und Christian Weinfurter. | Bild: Herbert Schnäbele

Auch durch die Erneuerung der Dachziegel auf dem gesamten Dach gibt es keinen Zeitverzug. Ursprünglich war geplant, etwa 25 Prozent der alten Dachziegel auf der Südseite aus Gründen der Nachhaltigkeit wieder zu verwenden. Da es aber den gleichen Typ des Ziegels nicht mehr gibt, hätte man unterschiedliche Typen verarbeiten müssen. Um ein einheitliches Gesamtbild zu erhalten, wurde in Absprache mit dem Landesdenkmalamt festgelegt, alle Ziegel zu erneuern. Da die Reinigung alter Ziegel aufwendig ist, ergab sich durch diese Entscheidung keine Kostensteigerung. Außerdem sind alte, gereinigte Ziegel wesentlich poröser, was zur schnelleren Verschmutzung und zur Reduzierung der Haltbarkeit führt, so der Architekt.

Einige Teile des Dachstuhls, darunter auch tragende Balken, mussten wegen Schäden durch Holzkäfer und eingedrungene Feuchtigkeit ersetzt werden. Auf dem Bild ein großer tragender Balken, der ersetzt wurde. Links Architekt Christian Weinfurter, der die Zimmermannsarbeiten erläuterte. | Bild: Herbert Schnäbele

Während die Dacherneuerungsarbeiten in vollem Gange sind, wurde die Sanierung der Außenfassade bereits abgeschlossen. Die durch den Tiengener Malerbetrieb Uwe Krähenbühl neu gestrichene Fassade versteckt sich momentan noch hinter dem Sicherheitsnetz. Markant erscheinen die durch die Steinmetzfirma Armin Hellstern aus Freiburg original restaurierten Gewände der drei Eingangsportale. Die profilierten Natursteingewölbe bilden mit ihrer Farbe einen Kontrast zur gestrichenen Fassade, was sie gut zur Geltung bringt. Mit der Reinigung der Glasfenster wurden die letzten Arbeiten an der Außenfassade abgeschlossen.

Mit der Bemalung alter Ziegel des Kirchendachs haben Mitglieder des Gemeindeteams zur „Ziegelspende“ aufgerufen. Die Ziegel können im Pfarrbüro gegen eine Spende in beliebiger Höhe erworben werden. | Bild: Herbert Schnäbele

So sicher wie sich die Arbeiten im vorgesehenen Zeitplan befinden, so unsicher ist die Einhaltung des Kostenplans. Dazu können derzeit aber noch keine Aussagen getroffen werden. Auf jeden Fall sind weitere Spenden dringend notwendig. Sowohl Pfarrer Ulrich Sickinger als auch Eberhard Völkle als derzeitiger Vertreter des Fördervereins zum Erhalt der Peter-Thumb-Kirche Tiengen zeigten sich zufrieden und beeindruckt vom zügigen Fortgang der Sanierungsarbeiten.

Ein besonders originelles Exemplar eines von den Mitgliedern des Gemeindeteams bemalten Ziegels zeigt den Hinweis auf das Tiengener Städtle. | Bild: Eberhard Völkle