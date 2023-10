Das Waldshuter Wildgehege ist die grüne Lunge der Stadt, ein Rückzugsort zum Abtauchen in die Natur und ein beliebtes Ausflugsziel für Familien. Auch für Familie Emmerich aus Waldshut. Daher wollen die neunjährige Clara und die elfjährige Marlena die Freizeiteinrichtung auch unterstützen.

Das tun die beiden Schwestern am Samstag, 7. Oktober, beim Naturtag des Waldshuter Werbe- und Förderungskreis in der Waldshuter Innenstadt. Im Metzgertörle verkaufen die beiden Kuchen, der Erlös soll komplett an das Wildgehege spendet werden. Unterstützung beim Backen bekommen die Beiden von befreundeten Familien, Mutter Melanie Emmerich rechnet mit zehn bis 15 Kuchen. „Das Wildgehege ist wirklich eine tolle Einrichtung für Familien“, begründet sie den Einsatz der Familien.

Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreis (W+F), und sein Team freuen sich über das Engagement. „Ich finde das eine tolle Idee und eine Bereicherung für den Naturtag.“

Beim sechsten und letzten Familientag des W+F für dieses Jahr steht die heimische Natur im Mittelpunkt. „Wir haben viel Natur in und um Waldshut-Tiengen. Und die holen wir am Samstag in die Stadt“, erklärt Thomas Wartner. Vier Angebote warten von 10 bis 14 Uhr auf die Familien.

Das ist beim Naturtag geboten

Neu dabei ist das Kreisforstamt Waldshut. Die Mitarbeiter geben Einblick in die Aufgaben und die Arbeit eines Försters und basteln mit den Kindern. Verwendet wird dabei alles, was die Natur hergibt.

Die Badischen Jäger bringen den Lernortnaturanhänger des Kreisvereins mit in die Kaiserstraße. Dort können die Kinder den Tieren auf die Spur gehen und lernen, welche Tiere es in den heimischen Wäldern gibt. Und um 12 Uhr geben die Jagdhornbläser Waldshut ein Platzkonzert in der Kaiserstraße.

„Es ist der kleinste Familientag, aber die Angebote sind mit Sicherheit spannend“, freut sich Thomas Wartner. Mit den Familientagen will der W+F Kindern und Familien Attraktionen bieten und zeigen, welche Angebote es in Waldshut-Tiengen gibt.