Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde Er war Hüter der Heimatgeschichte: Heinrich Dold hinterlässt Spuren in seiner Geburtsstadt Waldshut Heinrich Dold stirbt im Alter von 82 Jahren. Als Zunftmeister der Junggesellen und der Ehemaligen stößt er wichtige Projekte an. Er ist die treibende Kraft beim Ausbau der Zunftstube und bei der Kapellensanierung.

Heinrich Dold steht auf diesem Archivfoto von 2020 in der am 16. August 1980 eingeweihten Herrenstube im „Wilden Mann“ in Waldshut neben der Mittelsäule mit der Jahreszahl 1659. | Bild: Ursula Freudig