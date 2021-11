Chancen auf einen funkelnden Hauptgewinn haben die Teilnehmer des 23. Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels, für das es ab Freitag, 19. November, wieder die begehrten Rubbellose gibt. „Der sieht ganz fetzig aus“, sagt Georg Frohm, Geschäftsführer des Autohauses Waser in Tiengen, über den Skoda Scala cool+ in Brillant-Silber-Metallic, den das Unternehmen gemeinsam mit dem SÜDKURIER Medienhaus stiftet. Neben dem 95-PS-starken Hauptpreis im Wert von 21.200 Euro gibt es in diesem Jahr bei der gemeinsamen Aktion von Werbe- und Förderungskreis Waldshut, Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie SÜDKURIER und Alb-Bote als Medienpartner 15 Sachpreise und 144 Einkaufsgutscheine im Wert von 50 und 100 Euro zu gewinnen.

Die Rubbellose gibt es ab kommenden Freitag in 55 teilnehmenden Geschäften in Waldshut und Tiengen. „Toll, dass wieder so viele Geschäfte mitmachen und Schwung in den Einzelhandel kommt“, freut sich Georg Frohm. Heiko Spitznagel, Regionalmanager bei SK ONE, der Werbevermarktung des SÜDKURIER Medienhauses, findet es „phänomenal“, dass die Händler der Doppelstadt so gut bei der Aktion zusammenarbeiten und dies trotz der Widrigkeiten, die die Corona-Pandemie seit fast zwei Jahren mit sich bringt. Die Gesamtgewinnsumme von mehr als 43.300 Euro bezeichnet Spitznagel „für so eine kleine Stadt wie Waldshut-Tiengen bemerkenswert“. Ein Gewinnspiel in der Vorweihnachtszeit mit vergleichbaren Preisen sei ihm aus keiner anderen Stadt in Südbaden bekannt.

Diese Sachpreise gibt es zu gewinnen 1. Preis Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte, Wert 2199 Euro, gesponsert von Foto Schilling, Waldshut-Tiengen. 2. Preis Collier Aquamarin Gold 585, Wert 1898 Euro, Sperl Juwel, Waldshut. 3. Preis Eine Woche Fahrspaß mit dem Volkswagen ID.4, Wert 990 Euro, Autohaus Ebner, Albbruck. 4. Preis Jahres-Parkkarte „Freiparken“, Wert 850 Euro, Parkhausgesellschaft Waldshut-Tiengen. 5. Preis Gin-Tasting für 15 Personen, Wert 825 Euro, Getränke Wagner, Tiengen. 6. Preis Aleon Aluminiumkoffer 80 Liter, Wert 745 Euro, Lederwaren Wegeler, Waldshut. 7. Preis Gutschein für eine Brille, Wert 700 Euro, Brille & Design, Waldshut. 8. Preis Goldbarren, Wert 610 Euro, Sparkasse Hochrhein, Waldshut-Tiengen. 9. Preis Gesundheitskorb, Wert 600 Euro, Markt-Apotheke, Tiengen. 10. Preis Rodenstock Brille, Wert 599 Euro, Die Optiker, Tiengen. 11. Preis Panasonic Fernseher, Wert 599 Euro, Albiez Creativ- & Designbau, Waldshut. 12. Preis Schaukelstuhl Eames Chair, Wert 560 Euro, Seipp Wohnen, Waldshut-Tiengen. 13. Preis Nintendo Switch OLED inkl. 200 Euro Spielegutschein, Wert 560 Euro, Medimax, Tiengen. 14. Preis Siebträger-Espressomaschine von Sage, Wert 519 Euro, Expert Octomedia, Waldshut. 15. Preis Jimmy Choo Sonnenbrille für Sie, Hugo Boss Sonnenbrille für Ihn, Wert 514 Euro, Pro Optik, Waldshut.

Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, erklärt sich den Erfolg des Weihnachtsgewinnspiels unter anderem dadurch, dass es sich bei einem Großteil der teilnehmenden Händler um inhabergeführte Geschäfte handele. Heiko Spitznagel betont: „Internationale Großkonzerne wie Amazon und Google engagieren sich nicht hier vor Ort.“

Georg Frohm appelliert an die Kunden: „Kauft lokal und nicht im Internet.“ Nur so könnten die Innenstädte überleben. „Wir freuen uns, dass das Weihnachtsgewinnspiel wieder stattfindet, und wir sind total gerne dabei“, erklärt Nikola Kögel. Die Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen zeigt sich begeistert, dass die Partner attraktive Preise gesponsert haben. „Ich denke, dass die Kunden sich wie immer darauf freuen“, sagt sie über die Aktion.

Heiko Spitznagel erinnert daran, dass die beiden Gewerbevereine aus Waldshut und Tiengen mit dem Weihnachtsgewinnspiel vor 23 Jahren den Grundstein für spätere gemeinsame Aktionen wie die aktuelle Willkommen-Kampagne gelegt haben. Beim letztjährigen Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiel haben die Teilnehmer rund 83.000 Rubbellose online aktiviert – über 10.000 mehr als im Vorjahr. Und dies, obwohl in der letzten Gewinnspielwoche der Handel wegen des Corona-Lockdowns schließen musste.

So funktioniert das Weihnachtsgewinnspiel in Waldshut-Tiengen

Das 23. Weihnachtsgewinnspiel, eine gemeinsame Aktion des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, der Aktionsgemeinschaft Tiengen sowie von SÜDKURIER und Alb-Bote, startet am Freitag, 19. November.

1. Wie können Sie am Weihnachtsgewinnspiel teilnehmen?

Bei jedem Einkauf in einem der 55 teilnehmenden Geschäfte in Waldshut und Tiengen erhalten Sie ein Rubbellos. Egal, wie viel in der Tasche landet und wie hoch der Warenpreis ist – für jeden Einkauf gibt es ein Los. Wenn Sie darauf das Feld freirubbeln, erscheint ein individueller, neunstelliger Code. Diesen können Sie anschließend im Internet in Verbindung mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Namen eingeben. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an der Verlosung teil. Bei einem Gewinn werden Sie per E Mail informiert.

Die Rubbellose fürs Weihnachtsgewinnspiel sind ab Freitag, 19. November, erhältlich. | Bild: Juliane Schlichter

2. Was gibt es zu gewinnen?

Insgesamt gibt es Preise im Wert von mehr als 43.300 Euro zu gewinnen. Neben 15 Sachpreisen werden auch 144 Einkaufsgutscheine in Höhe von 50 und 100 Euro verlost. Hauptgewinn ist ein Auto – ein Skoda Scala cool+, 5-Türer in der Farbe Brillant-Silber-Metallic, im Wert von 21.200 Euro, der vom Autohaus Waser und dem SÜDKURIER Medienhaus gesponsert wird.

3. Wann werden die Gewinner gezogen?

Es gibt insgesamt vier digitale Zwischenverlosungen: am 29. November, 6. Dezember, 13. Dezember und 20. Dezember. Ende des Gewinnspiels ist der Dienstag, 21. Dezember, die Eingabe der Glückscodes ist an diesem Tag bis 23.59 Uhr möglich. Die Verlosung des Hauptgewinns findet am Mittwoch, 22. Dezember, 14 Uhr, unter notarieller Aufsicht voraussichtlich vor dem Rathaus in Waldshut statt.