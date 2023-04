Der Verein

Der Boxring Klettgau wurde 1955 gegründet und hat aktuell 210 Mitglieder. Vorsitzender ist seit mehr als 40 Jahren Gerhard Grether. „Zurzeit ist der Boxverein stark im Kommen. Es sind viele Jugendliche und Elite-Boxer im Training“, schreibt der Verein in seiner Bewerbung. Anfang März nahm der Verein mit vier Jugendlichen in Heidelberg an der baden-württembergischen Jugendmeisterschaft teil.

Die Anschaffung

Der Boxring Klettgau benötigt in diesem Jahr laut eigenen Angaben „sehr viel Material, weil viel für die Integration und Asylsuchende gemacht wird. Denn diese haben leider keine finanziellen Mittel, um sich die Box-Sachen zu kaufen“, heißt es in den Bewerbungsunterlagen weiter.

Das Engagement

Neben seinen sportlichen Erfolgen ist der Boxring vor allem für seine Integrationsarbeit von Jugendlichen mit Migrationshintergrund bekannt. Zudem ist der Verein bei Veranstaltungen und Aktionen in Waldshut-Tiengen präsent.

Die Entscheidung Bei der Vereinsförderaktion loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro für geplante Anschaffungen von Vereinen aus. Welche der 94 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden zunächst die Leser und dann eine Vergabe-Jury. Die Gewinne Insgesamt beträgt die Gewinnsumme der Vereinsförderaktion 2023 von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER Medienhaus 50.000 Euro – jeweils 25.000 Euro für den Bereich der Ausgaben Waldshut und Bad Säckingen.

