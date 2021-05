von Alfred Scheuble und KNA

Erfüllt und begeistert von der Freude des Glaubens waren alle 400 Teilnehmer der Seligsprechung von Pater Jordan am Samstag in der Lateranbasilika in Rom. Freude, Begeisterung, herzliche internationale Begegnungen und berührende Momente prägten die über dreistündige Feierlichkeit.

Heilig oder selig? Heilig oder selig wird man in der katholischen Kirche, nachdem das Leben eines Verstorbenen ein penibles Verfahren vor der zuständigen Kongregation durchlaufen hat. Dabei werden Wunder auf ihre Glaubwürdigkeit ebenso überprüft wie die Solidität des Lebenswandels. Der Unterschied: Selige werden in einem regionalen Umfeld verehrt. Der Heilige dagegen hat Anspruch auf Verehrung in der weltweiten Kirche. Bekannte Selige in Baden sind beispielsweise Bernhard von Baden oder Ulrika Nisch. (uli)

Für Jordan, der 1881 in Rom die Gemeinschaft der Salvatorianer ins Leben rief, seien religiöse Unterweisung und Bildung besonders wichtig gewesen, sagte Kardinal Angelo De Donatis, der im Auftrag von Papst Franziskus die Feier in der Lateranbasilika leitete. Das Engagement des Völkerapostels Paulus sei für den Geistlichen ein Vorbild gewesen. Solche informierte und engagierte Verkündigung sei heute nötiger denn je, betonte De Donatis.

Der Höhepunkt der Seligsprechung, die von Papst Franziskus autorisiert wurde, markierte die Verlesung des apostolischen Schreibens des Papstes. Darin steht, dass der Ehrwürdige Diener Gottes, Franziskus Maria vom Kreuze (im weltlichen Leben Johannes Baptist Jordan), Priester und Gründer, als Seliger in und von der Kirche verehrt werden kann. Nach dem Seligsprechungsakt gab es spontanen Beifall; Anwesende stimmten ein Halleluja an. Wie bei solchen Feiern üblich wurde ein Porträtbild des neuen Seligen enthüllt; eine Monstranz mit Reliquien Jordans stand neben dem Altar.

Pater Jordan: Leben, Wunder, Seligsprechung Leben und Wirken Johann Baptist Jordan, der später den Ordensnamen Franziskus Maria vom Kreuz annahm, wurde in Gurtweil geboren. Nach Priesterweihe und Studienaufenthalten in Rom sowie im Libanon rief er 1881 in Rom die „Gesellschaft des Göttlichen Erlösers“, Salvatorianer genannt, ins Leben. Sieben Jahre später gründete Jordan mit Teresa von Wüllenweber (1833-1907) in Tivoli bei Rom den weiblichen Ordenszweig der Salvatorianerinnen. Jordan wirkte lange in Rom. Er starb 1918 in Tafers bei Freiburg in der Schweiz; während des Ersten Weltkrieges hatte er die Ordensleitung in das neutrale Land verlegt. (KNA) Seligsprechung Begonnen hatte der Seligsprechungsprozess für Jordan bereits 1942 in Rom. Als erste Stufe zur Seligsprechung anerkannte Papst Benedikt XVI. im Januar 2011 Jordan als verehrungswürdigen Diener Gottes. Am 19. Juni 2020 anerkannte Papst Franziskus ein auf Vermittlung von Jordan erfolgtes Wunder. (KNA) Wunder Ein brasilianisches Ehepaar, das der Laiengemeinschaft der Salvatorianer angehört, erwartete 2014 ein Kind, bei dem Ärzte eine unheilbare tödliche Krankheit diagnostiziert hatten. Darauf bat die Mutter Jordan um Fürsprache; an Jordans Todestag, dem 8. September, wurde das Mädchen gesund geboren. (KNA)

An dieser einmaligen internationalen Seligsprechung des Gründers der Gesellschaft des Göttlichen Heilandes (der Salvatorianer) und der Kongregation der Schwestern vom Göttlichen Heiland (der Salvatorianerinnen) am 15. Mai nahm auch eine kleine Delegation aus Gurtweil teil. Darunter zwei Verwandte in vierter und fünfter Generation.

Die Familie da Silva mit Tochter Livia Maria, zusammen mit Cornelie und Alfred Scheuble aus Gurtweil bei der Seligsprechung von Pater Jordan in Rom. | Bild: Privat/Salvatorianerorden

Quasi als Ehrengäste der Seligsprechung war aber die Familie aus Brasilien anwesend, deren Geburt ihrer inzwischen sechsjährigen Tochter als Wunder auf Fürsprache von P. Jordan anerkannt wurde. Für eine Seligsprechung bedarf es eines echten Wunders. 2015 wurde das Mädchen, Livia Maria, das während der Messe eine Reliquie zum Altar tragen durfte, im brasilianischen Jundiaí geboren, obwohl das Überleben des Kindes medizinisch für unmöglich gehalten wurde. Am 8. September, dem Todestag von P. Jordan wurde das Mädchen vollkommen gesund geboren.

Die Gurtweiler Bürger und Pfarrangehörige, sowie die Familienmitglieder aus der Verwandtschaft P. Jordans, dürfen mit großer Freude erfüllt sein, wegen dieses Schrittes der Weltkirche.

Das Geburtshaus von Pater Jordan in Gurtweil. | Bild: Fricker, Ulrich