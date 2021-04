von Alfred Scheuble

Die Corona-Pandemie wirbelt auch die geplanten Feierlichkeiten anlässlich der Seligsprechung des Gurtweiler Ordensgründers Pater Jordan durcheinander. TV- und Live-Übertragungen anzuschauen anstatt in Rom selbst mit dabei sein, das bleibt jetzt für viele die bescheidene Alternative.

Waldshut-Tiengen/Gurtweil Die Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan wird am 15. Mai gefeiert Das könnte Sie auch interessieren

Während der Ritus der Seligsprechung wie geplant am Samstag, 15. Mai, um 10.30 Uhr in der Lateranbasilika und der Dankgottesdienst für den neuen Seligen Pater Franziskus Jordan im Petersdom am Sonntag, 16. Mai, um 15 Uhr stattfinden wird, wurden die anschließend geplanten Feierlichkeiten in Freiburg, Gurtweil und Tafers bereits in das Jahr 2022 verschoben.

Die Ordensangehörigen

Viele weltweit aktive Ordensangehörige (in mehr als 50 Ländern in Europa, Amerika, Asien, Australien und Afrika) und Gläubige aus Gurtweil, dem Geburtsort des Ordensgründers, wollten an der Seligsprechung des Gründers teilnehmen. Das Generalsekretariat des SDS-Ordens in Rom hat jetzt Schritte unternommen, um das Seligsprechungsereignis über die Medien zu übertragen, damit jeder den Feierlichkeiten im Livestreaming folgen kann. Detaillierte Angaben zu den Sendungen werden noch rechtzeitig bekanntgegeben.

Weitere Informationen finden Sie hier.