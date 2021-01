Waldshut-Tiengen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

So wollte die Kirchengemeinde Waldshut die Platzprobleme in der Liebfrauen-Stadtpfarrkirche lösen

Vor 70 Jahren plante die katholische Kirchengemeinde Waldshut den Bau einer zweiten Kirche in der Stadt oder die Erweiterung der Liebfrauen-Stadtpfarrkirche – doch aus den Plänen wurden nichts, sie verschwanden in der Schublade. Doch auch die Schweizer sollen an den Platzproblemen Schuld gewesen sein – doch das ist eine andere Geschichte.