Eine traurige Nachricht für die Kunden: Die Postbank schließt ihre Filiale im Wallgraben in Waldshut. Wie der Dienstleister in seiner aktuellen Pressemitteilung schreibt, ist sie am Mittwoch, 26. April 2023, zum letzten Mal geöffnet.

Wie begründet die Postbank den Beschluss?

„Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kundinnen und Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“, schreibt die Medienstelle der Postbank. Der Dienstleister wolle für seine Kunden unterschiedliche neue Filialformate mit differenzierten Produkt- und Serviceangeboten entwickeln. Die Postbank überprüfe kontinuierlich ihr Filialnetz auf seine Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten, begründet das Unternehmen seinen Beschluss.

Wo können Kunden nun ihre Bankgeschäfte tätigen?

Wo und wie können die Postbankkunden in der Stadt ihre Bankgeschäfte erledigen? Wer kostenlos Bargeld abheben will, hat auch künftig wohl kein Problem. „Zur kostenlosen Bargeldversorgung gibt es in der näheren Umgebung den Geldautomaten der Deutschen Bank“, heißt es. Einen Bargeldservice gebe es auch in der Shell-Station im Gewerbegebiet Schnöt in Dogern. „Dort kann man auch Bargeld bekommen, ohne zu tanken.“

Supermärkte in der Nähe würden das sogenannte Cashback-Verfahren anbieten. Heißt: Es besteht die Möglichkeit, sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen zu lassen. Etwa im E-Aktivmarkt am Viehmarktplatz oder bei Rewe und Lidl beim Bahnhof.

Ansonsten bleibt der Weg in die nächstgelegenen Postbankfilialen in der Waldshuter Straße in Bad Säckingen und Wallbrunnstraße in Lörrach, wo nach wie vor alle Bank- und Postdienstleistungen angeboten werden: Beratung zu Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge, Privatkrediten und Wertpapieren. Bargeld-Ein- und Auszahlungen sowie Überweisungen können dort erledigt werden. Die Postbank Finanzberatung biete überdies die Beratung zu Finanzthemen zu Hause beim Kunden an.

Wie werden die Postbankkunden informiert?

Laut der Pressemitteilung informiert die Postbank ihre Kunden mit einem Aushang und persönlichen Schreiben über die Schließung, die nächstgelegenen Filialen, Beratungsmöglichkeiten und Standorte der Geldautomaten für kostenloses Geldabheben.

Das Filialnetz der Postbank Neben rund 650 eigenen Filialen ist die Postbank laut eigener Auskunft auch in 2000 Partner-Filialen der Deutschen Post präsent. Mit 9600 Kontaktpunkten bietet die Postbank ihren Kunden nach wie vor eines der größten kostenlosen Bargeldversorgungsnetze in Deutschland. Dazu gehören die Filialen der Postbank, die Partnerfilialen der Deutschen Post, die SB-Filialen von Postbank und Deutsche Bank, die Geldautomaten der Cash-Group-Partner, zahlreiche Automaten von Card Point sowie Shell-Tankstellen. Das Angebot der Deutschen Post In der Pressemitteilung schreibt die Postbank: „Mit dem Standortfinder der Deutschen Post finden Kunden schnell und einfach alles Standorte von Postfilialen, Paketshops, Packstationen und Briefkästen in der Nähe. Neben den rund 23.500 Paketshops und Filialen steht für den Paketempfang und -versand auch der kostenlose und rund um die Uhr verfügbare Service der bundesweit rund 10.000 DHL Packstationen bereit.“

Und was ist mit den Briefen und Paketen?

„Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibt in unmittelbarer Nähe auch in Zukunft bestehen, es wird durch unseren Kooperationspartner Deutsche Post sichergestellt“, schreibt die Medienstelle der Postbank weiter. Dafür öffnet laut Angaben in der Wallstraße in Waldshut eine Partnerfiliale der Deutschen Post bereits am 3. April. Wohl in einem Einzelhandelsgeschäft, wie die Information zu verstehen ist. Wo genau, schreibt die Postbank nicht.