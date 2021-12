von Ursula Freudig

Bei den Wahlen in der Mitgliederversammlung des FDP Ortsverbands Mittlerer Hochrhein in Waldshut ist die Vorsitzende Monika Mittich-Ebi ein-stimmig und ihr Stellvertreter Oliver Bier mit einer Gegenstimme im Amt bestätigt worden. Mittich-Ebi drückte die Hoffnung aus, dass die Pandemie 2022 wieder mehr Aktivitäten des Ortsverbandes zulässt.

Die Partei Im FDP Kreisverband des Landkreises Waldshut sind die drei Ortsverbände Mittlerer Hochrhein, Südlicher Hochschwarzwald und Bad Säckingen-Wehr-Laufenburg zusammengeschlossen. Der Kreisverband zählt aktuell 83 Mitglieder mit einem vergleichsweise geringen Altersdurchschnitt. Mit ihrem Kandidaten Jareem Khawaja (19) erhielt die FDP bei den Bundestagswahlen im Wahlkreis Waldshut 13,6 Prozent der Zweitstimmen, das waren 2,8 Prozent mehr als bei der Bundestagswahl 2017. Weitere Informationen: www.fdp-wt.de und www.julis-loe-wt.de

Mehr Frauen für die Freien Demokraten zu gewinnen, ist eines der Ziele der Vorsitzenden. Sie war unter den knapp 20 Versammlungsteilnehmern die einzige Frau. Außerdem möchte Monika Mittich-Ebi verstärkt nach außen transportieren, dass die FDP nicht nur eine Partei für Leute sei, die mit Wirtschaft zu tun haben, sondern aufgrund ihrs breiten mittelständischen Spektrums, eine für alle.

Positive Bilanz

Die Versammlung des Ortsverbands ging nahtlos über in die Versammlung des Kreisverbands. Kreisvorsitzender Harald Ebi forderte mit Blick auf die unbefriedigende Frauenquote ebenfalls verstärkte Anstrengungen. Positiv fiel sein Blick auf die Entwicklung der Mitgliederzahlen aus: Seit 2020 hat der Kreisverband fast 30 neue, größtenteils junge Mitglieder, gewonnen. „Wir haben uns inhaltlich und kommunikativ gesteigert“, sagte Ebi mit Blick auf die Mitgliederentwicklung und das Ergebnis bei der Bundestagswahl. Kandidat der FDP war Jareem Khawaja, der in der Versammlung ankündigte, sich verstärkt für die „Reaktivierung“ der Jungen Liberalen (Julis) im Kreisverband Lörrach-Waldshut einzusetzen. Der Kreisvorsitzende ehrte in Abwesenheit Joachim Schwabe, der seit 40 Jahren Mitglied im Ortsverein Mittlerer Hochrhein ist.

Kreistag

Kurz das Wort ergriff Klaus Denzinger, Fraktionsvorsitzender im Kreistag. Er nannte die FDP im Kreistag „das Salz in der Suppe“, sie würde auch kritische Fragen stellen. Er sagte, dass die FDP hinter dem Zentralklinikum stehe und neben dem Ausbau der Infrastruktur vor allem die beruflichen Schulen und die Digitalisierung in allen Bereichen im Blick hätte.

Delegierte

Breiten Raum nahm die Wahl der Delegierten für den Landes – und den Bezirksparteitag 2022/23 ein. Wahlleiter war, wie zuvor in der Versammlung des Ortsverbandes, Karl Martin May vom FDP Kreisverband Breisgau- Hochschwarzwald. Unter den 15 gewählten Delegierten sind viele junge Gesichter, die das bestätigen, was Monika Mittich-Ebi so ausdrückte: „Es ist uns gelungen, jungen Wind in unsere Partei rein zu bekommen.“