Waldshut-Tiengen vor 4 Stunden

Das Wasser der Schlücht fließt an der ehemaligen dritten Schwelle in Gurtweil nun wieder ungehindert

Die Abbrucharbeiten an der dritten Schwelle in der Schlücht in Gurtweil sind abgeschlossen. Die Zukunft der anderen beiden Schwelen ist derzeit noch offen.