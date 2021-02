Es war „die Woche der Freien Wähler“, meinte Oberbürgermeister Philipp Frank in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Waldshut-Tiengen. Die Feststellung in Bezug auf die besagte Fraktion, die gerne mal gegen den Rathaus-Chef und die Verwaltung opponiert, war im Schmunzelton vorgetragen und hatte denn auch einen gänzlich konfliktfreien und geselligen Anlass. Nicht nur, dass ihr Sprecher Harald Würtenberger 50 Jahre alt geworden war. Auch weitere FW-Stadträte hatten seit der vorangegangenen Sitzung Geburtstag gefeiert, was nun auf Einladung Würtenbergers im Kommunalparlament mit einem kleinen Umtrunk gewürdigt wurde.

Die bekannte Maßgabe „Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps“ wurde dabei berücksichtigt, denn zum Ausschank kam nichts Hochprozentiges, sondern ein Schaumwein. Damit erfüllte sich eine Spekulation, die vor fünf Jahren an dieser Stelle geäußert wurde. Thema der damaligen Kolumne war der von den Mostfreunden Eschbach vorgestellte neue Apfelsekt – verbunden mit der vom Autor dieser Zeilen gestellten Frage, „ob der Vorsitzende des Mostvereins, Stadtrat Harald Würtenberger, den Tropfen bei passender Gelegenheit auch seinen Kollegen vom Gemeindeparlament kredenzen wird“. Nun also konnten im Sitzungssaal die Korken des aus diversen Streuobst-Apfelsorten gewonnenen Perlgetränks ploppen (coronakonform leerte dann jeder für sich das Gläschen an seinem Platz). Übrigens befindet sich in der Fraktion der Freien Wähler auch der Inhaber einer Konditorei. Ob dieser Umstand „bei passender Gelegenheit“ in der Ratsrunde das Auffahren einer Geburtstagstorte zur Folge haben könnte, darüber soll jetzt aber nicht auch noch spekuliert werden.