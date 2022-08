von Ursula Freudig

Erstmals fand bei der diesjährigen Chilbi eine Chilbibeutel-Verlosung im Festzelt statt. Die Kinder erhielten dort nicht nur von Alt Waldshut Chilbibeutel ausgehändigt, sondern zwei von ihnen gewannen auch von Partyamigo gesponserte Gutscheine für das Galaxy im Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt.

Hut als Losbehälter: An den Chilbibeuteln der Kinder befestigte Losnummern sind im großen Hut des Waldshuter Männle gelandet, gleich werden zwei Gewinnlose gezogen, von links die „Alt Waldshuter“ Oliver Greither, Martina Jung, Ursula Greither, Marion Maier und Lothar Schmidt (Waldshuter Männle). | Bild: Ursula Freudig

Wie bekamen die Kinder die Chilbibeutel?

An den Beuteln steckten in doppelter Ausführung Losnummern. Eine landete zur späteren Ziehung im großen Hut des Waldshuter Männle Lothar Schmidt. An die 200 Chilbibeutel hat Alt Waldshut im Tausch gegen die Stempelkarten vom vorherigen Kinderfest im Stadtgarten an die Kinder ausgegeben.

Und was steckt drin?

In den Chilbibeuteln stecken jeweils ein Kunststoff-Schulterbeutel mit Alt-Waldshut-Aufdruck, Süßigkeiten, und ein Büchlein. Zusätzlich bekam jedes Kind einen Zwei-Euro-Chilbigutschein.

Das ist drin: Katharina und Victoria Saub (rechts) aus Waldshut haben sich ihre Chilbibeutel schon abgeholt und zeigen was in einem drin ist, links ihre Oma Franziska Saub. | Bild: Ursula Freudig

Warum gibt es den Chilbibeutel?

Der Chilbibeutel löst Spielzeug und Wurstwecken ab, die die Kinder vor Corona als kleines Geschenk nach dem Chilbi-Kinderfest von Alt Waldshut erhielten. Nachdem jedes Kind seinen Beutel hatte und die zwei Galaxy-Gutscheine überreicht waren, spielte die Jugendstadtmusik auf, bevor dann das große Wunschkonzert der Stadtmusik Waldshut über die Bühne ging.